"Значить так: я тут, ніякої зброї ми не складемо": Зеленський записав звернення з центру Києва
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не складає зброю
Звернення він виклав у Facebook.
"Всім доброго ранку, українці! Зараз у мережі з'явилось багато фейкової інформації, що немов, я закликаю нашу армію складати зброю і йде евакуація. Значить так: тут, ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, тому що, наша зброя - це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти і ми все це будемо захищати. Слава Україні", - сказав президент.
Нагадаємо, користувачам Telegram масово розсилають повідомлення про нібито капітуляцію України з каналу, замаскованого під акаунт президента Володимира Зеленського
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