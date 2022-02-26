"Значить так: я тут, ніякої зброї ми не складемо": Зеленський записав звернення з центру Києва

Звернення він виклав у Facebook.



"Всім доброго ранку, українці! Зараз у мережі з'явилось багато фейкової інформації, що немов, я закликаю нашу армію складати зброю і йде евакуація. Значить так: тут, ніякої зброї ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, тому що, наша зброя - це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти і ми все це будемо захищати. Слава Україні", - сказав президент.



Нагадаємо, користувачам Telegram масово розсилають повідомлення про нібито капітуляцію України з каналу, замаскованого під акаунт президента Володимира Зеленського



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