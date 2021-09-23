Значна частина українців оптимістична щодо повернення окупованих територій, - представник президента в АР Крим

Про це заявив представник президента в АР Крим Антон Кориневич із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження "Влада, суспільство, медіа - хто, на думку українців, може впоратись зі збройним конфліктом", повідомляє сайт Офісу президента.



"Для нас важливо, що українці в усіх регіонах чітко усвідомлюють, що ми маємо єдиний міжнародний збройний конфлікт у Криму й на Донбасі, який спричинений збройною агресією РФ. Ми бачимо, що значна частина українців оптимістична щодо повернення контролю над тимчасово окупованими територіями. Це дає нам імпульс працювати далі й так само з оптимізмом дивитися на нові майданчики та нові ініціативи, які запроваджуються Україною, зокрема ініціативу "Кримська платформа", - сказав Кориневич.



При цьому під час презентації результатів дослідження в Офісі президента керівник проекту ПРООН "Права людини для України" Світлана Колишко зазначила що опитування продемонструвало обізнаність, зацікавленість і небайдужість українців до вказаних проблем.



"Нема такого ставлення, що це не дуже важливе або не на часі. Був дуже великий запит від українців щодо подальших кроків, які мають бути зроблені в цьому напрямку", - сказала Колишко.



Водночас керівник Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін розповів, що, згідно з результатами дослідження, 80,7% українців вважають, що на території України триває збройний конфлікт з Росією, а 84,5% опитаних переконані, що окупація Криму та конфлікт в ОРДЛО - це частина одного збройного конфлікту з Росією.



Крім того, майже половина опитаних громадян бачать мешканців Криму та ОРДЛО жертвами конфлікту, які потребують всебічної підтримки з боку України.



"Тобто теза про те, що в Україні вважають людей, які залишились на окупованих територіях, зрадниками або колаборантами, не є правдивою", - сказав Кобзін.



Половина опитаних громадян підтримує запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю з окупаційною владою, зокрема зайняття керівних посад, службу у правоохоронних та судових органах, підприємницьку діяльність і сплату податків, строкову військову службу тощо.



За словами менеджерки з адвокації Центру прав людини ZMINA Альони Луньової, результати дослідження свідчать про очікування майже двох третин опитаних українців ініціативи від президента щодо створення державного плану дій з переходу від стану збройного конфлікту до миру.



При цьому Луньова зауважила, що у деяких питаннях необхідно проводити роз'яснювальну роботу. Вона зазначила, що хоча Україна кваліфікує військовий призов на окупованих територіях як воєнний злочин, 35% опитаних українців вважають за необхідне запровадити кримінальну відповідальність за строкову службу в ОРДЛО і в окупованому Криму.



Під час дослідження було опитано 10 тис. респондентів методом інтерв'ю face-to-face. У кожній області та місті Києві опитано по 400 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% - для кожної окремої області України та столиці.



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