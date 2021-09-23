Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Значна частина українців оптимістична щодо повернення окупованих територій, - представник президента в АР Крим

Значна частина українців оптимістична щодо повернення окупованих територій, - представник президента в АР Крим

23 вересня, 2021 четвер
19:17
війна з Росією

Громадяни в усіх регіонах усвідомлюють, що окупація Росією Криму і ОРДЛО є проявом єдиного міжнародного збройного конфлікту і значна частина українців оптимістично налаштована щодо повернення окупованих територій

Про це заявив представник президента в АР Крим Антон Кориневич із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження "Влада, суспільство, медіа - хто, на думку українців, може впоратись зі збройним конфліктом", повідомляє сайт Офісу президента.

"Для нас важливо, що українці в усіх регіонах чітко усвідомлюють, що ми маємо єдиний міжнародний збройний конфлікт у Криму й на Донбасі, який спричинений збройною агресією РФ. Ми бачимо, що значна частина українців оптимістична щодо повернення контролю над тимчасово окупованими територіями. Це дає нам імпульс працювати далі й так само з оптимізмом дивитися на нові майданчики та нові ініціативи, які запроваджуються Україною, зокрема ініціативу "Кримська платформа", - сказав Кориневич.

При цьому під час презентації результатів дослідження в Офісі президента керівник проекту ПРООН "Права людини для України" Світлана Колишко зазначила що опитування продемонструвало обізнаність, зацікавленість і небайдужість українців до вказаних проблем. 

"Нема такого ставлення, що це не дуже важливе або не на часі. Був дуже великий запит від українців щодо подальших кроків, які мають бути зроблені в цьому напрямку", - сказала Колишко.

Водночас керівник Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін розповів, що, згідно з результатами дослідження, 80,7% українців вважають, що на території України триває збройний конфлікт з Росією, а 84,5% опитаних переконані, що окупація Криму та конфлікт в ОРДЛО - це частина одного збройного конфлікту з Росією.

Крім того, майже половина опитаних громадян бачать мешканців Криму та ОРДЛО жертвами конфлікту, які потребують всебічної підтримки з боку України.

"Тобто теза про те, що в Україні вважають людей, які залишились на окупованих територіях, зрадниками або колаборантами, не є правдивою", - сказав Кобзін.

Половина опитаних громадян підтримує запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю з окупаційною владою, зокрема зайняття керівних посад, службу у правоохоронних та судових органах, підприємницьку діяльність і сплату податків, строкову військову службу тощо.

За словами менеджерки з адвокації Центру прав людини ZMINA Альони Луньової, результати дослідження свідчать про очікування майже двох третин опитаних українців ініціативи від президента щодо створення державного плану дій з переходу від стану збройного конфлікту до миру.

При цьому Луньова зауважила, що у деяких питаннях необхідно проводити роз'яснювальну роботу. Вона зазначила, що хоча Україна кваліфікує військовий призов на окупованих територіях як воєнний злочин, 35% опитаних українців вважають за необхідне запровадити кримінальну відповідальність за строкову службу в ОРДЛО і в окупованому Криму.

Під час дослідження було опитано 10 тис. респондентів методом інтерв'ю face-to-face. У кожній області та місті Києві опитано по 400 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 1% для України в цілому та 5% - для кожної окремої області України та столиці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

опитування
дослідження
окуповані території
Офіс президента України
Антон Кориневич
Читайте також:
Віктор Ляшко
21 вересня, 2021 вiвторок
Ляшко назвав області, яким загрожує "червона" зона карантину
Владислав Сіренко
22 вересня, 2021 середа
Український важковаговик відповів на звинувачення, що добивав росіянина після того, як відправив його в нокаут
23 вересня, 2021 четвер
Цитував Путіна російською, згадав замах на Шефіра, закликав, щоб “хтось покинув українські території”: Зеленський на Генасамблеї ООН
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.52
    Купівля 26.52
    Продаж 26.77
  • EUR
    Купівля 31.01
    Продаж 31.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
23 вересня
19:50
вакцинація
Румунія 28 вересня почне вакцинацію третьою дозою від COVID-19
19:49
Микола Княжицький
Закон про олігархів перетворює Україну на Росію чи Білорусь, - Княжицький
19:43
Олександр Усик
Відео дня: Усик провів українською мовою прес-конференцію, присвячену бою з Джошуа
19:30
"Талібан" повідомив про перемовини з представниками Киргизстану
19:12
"Прикарпаття" - "Чорноморець"
"Чорноморець" розгромив "Прикарпаття" у Кубку України з футболу
18:53
МВФ
Радник Зеленського розповів, коли Україні очікувати на новий транш МВФ
18:51
Джошуа, Хірн та Усик
Промоутер порівняв Джошуа з "танком" перед супербоєм проти Усика
18:37
серце
Хлопчик, якому пересадили у Львові серце, мріє мати багато підписників в інстаграмі
18:30
Юрій Вітренко
Вітренко: після запуску Північного потоку-2 транзиту газу через Україну може не бути
18:07
хакер
У РНБО заявили про збільшення в рази кіберінцидентів під час навчань ЗСУ
18:02
матч Львів-Металіст
"Львів" вибив "Гірник-Спорт" з Кубка України
17:51
сервісний центр МВС
Клієнти сервісних центрів МВС зможуть використовувати е-паспорти в "Дії"
17:48
МКС
У модулі росіян на МКС знайшли завищені показники плісняви
17:33
Макіївка
Прокуратура оголосила заочну підозру окупаційному "меру" Макіївки у посяганні на терцілісність
17:12
євробляха
За сто днів дії пільгових правил розмитнення "євроблях" бюджет отримав близько 1,4 млрд грн
17:08
G7
Посли G7 закликали Раду суддів прискорити делегування представників до Етичної Ради при ВРП
17:07
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів. Відео
16:55
"Металіст 1925" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Епіцентром" у Кубку України
16:50
Прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові
Через контрафактне паливо з Росії: прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові
16:45
Давид Арахамія
Арахамія висловився за виключення з фракції "СН" депутатки Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
16:37
Верховна Рада
Відкат до диктатури. Як Зеленський та олігархи Раду скасували
16:26
пальмова олія
Рада підтримала за основу заборону пальмової олії у "молочці", "кондитерці" та дитячому харчуванні
16:24
брудне повітря
ЄС пропонує Україні позначити орієнтири щодо кліматичної нейтральності до 2050 року
16:07
a-50
МЗС Естонії викликало російського посла через порушення повітряного простору
16:03
Наталка Діденко
В Україну йде потепління з дощами та штормовим вітром, - синоптик Наталка Діденко
15:55
Ексклюзив
Наталія Піпа
Нардепка Наталія Піпа пояснила, чому "Голос" підтримав законопроєкт "слуг" про олігархів
15:50
Сергій Іонушас
Головою правоохоронного комітету Ради призначили "слугу" Іонушаса
15:36
вакцинація
У Києві майже в усіх школах вакциновано 80% педагогів, - КМДА
15:33
Кабул
З Кабулу вилетів літак з приблизно 100 українцями, - розвідка
15:15
Юрій Крисін
Справи Майдану: організатор "тітушок" Крисін отримав другий вирок
15:04
алкоголь заборона
Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві: до ОАСК надійшов позов
14:45
Ярослав Железняк
Железняк звинуватив Васильченко та Піпу в отриманні 20 млн грн на свої округи за підтримку закону про олігархів
14:28
Микола Княжицький
Зеленському важливо було прийняти піарний закон "проти олігархів", який посилює його диктаторські функції, - Княжицький
14:00
Експосадовицю Миколаївської ОДА підозрюють у розтраті 16 млн грн на закупівлях неякісних е-підручників
13:53
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про деолігархізацію
13:50
вітер
Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні
13:41
Україна, Чехія, Словаччина і Німеччина співпрацюватимуть для створення Європейського водневого коридору
13:33
Луїс Суарес
Ексфорвард "Барселони" встановив неймовірне досягнення у новому клубі
13:29
Оновлено
Верховна Рада
Дві фракції Ради подали заяву про відсторонення Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів: парламент провалив голосування
13:16
держбюджет
Проєкт держбюджету-2022: Разумков анонсував збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV