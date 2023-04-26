Про це і не тільки писали світові медіа 26 квітня:

The New York Times

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову в середу, що стало першим відомим контактом між двома лідерами після вторгнення Росії в Україну, пише видання. Зеленський сказав, що "провів довгу та змістовну телефонну розмову" з Сі. Китайські державні медіа повідомили, що двоє лідерів обговорили "кризу в Україні" та двосторонні відносини між ними.

Журналісти кажуть, що відносини між Китаєм та Україною були невизначеними після повномасштабного вторгнення РФ. Минулого разу, коли Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін розмовляли, вони відзначили 30-річчя дипломатичних відносин, вітаючи "поглиблення політичної взаємної довіри" і "глибоку дружбу" своїх народів. Це було в січні 2022 року. Менш ніж через два місяці Росія, один із найближчих партнерів Китаю, вторглася в Україну. Відтоді пан Сі не спілкувався з паном Зеленським до середи, незважаючи на неодноразові прохання українського лідера.

Російські війська атакують Запоріжжя перед очікуваним українським контрнаступом. Щонайменше п’ять вибухів прогриміли в промисловому місті на півдні України в середу на тлі майже постійного вигуку повітряної тривоги, коли російські війська завдають ударів по регіону.

Повідомляється, що генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вирушає до Вашингтона, щоб зустрітися з державним секретарем Ентоні Блінкеном у рамках продовження зусиль із порятунку чорноморської зернової угоди. У вівторок міністр закордонних справ Росії назвав угоду, що є "в глухому куті", термін її дії швидко наближається до кінця.

Американське видання розповідає, як ті, хто залишився у Чорнобилі, пережили ще одне лихо, коли прийшли російські війська. Найстрашніша у світі ядерна катастрофа, яка розгорнулася лише за кілька кілометрів, не змусила 74-річну Галину Волошину покинути свій дім у Чорнобилі у 1986 році. Тому, коли російські солдати-мародери з’явилися біля її дверей трохи більше року тому, вона також не збиралася дозволити їм відлякати себе. Більше у матеріалі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров натякнув у вівторок на можливість обміну полоненими за участю двох американців, затриманих у Росії, Пола Велана та репортера Wall Street Journal Евана Гершковича. За його словами, канал для обговорення затриманих американських і російських громадян був створений, коли президент Байден і президент Росії Володимир Путін зустрілися в Женеві в 2021 році. Тоді пан Лавров зазначив, що канал не передбачав "залучення журналістів".

Також йдеться про Південно-Африканську Республіку, яка залишається розірваною щодо Міжнародного кримінального суду через його ставлення до таких союзників як Росія. Через місяць після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченнями у військових злочинах у зв’язку з його війною в Україні, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що його партія, Африканський національний конгрес, вирішила "розумно" вийти з суду — лише для того, щоб представники його та партії пізніше пояснили, що ніхто насправді не виступає за вихід із суду, принаймні на даний момент.

The Washington Post

Президент України Зеленський провів "значущу" розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, каже видання. Це була перша розмова з моменту вторгнення Росії в Україну 14 місяців тому і сигнал про те, що Пекін, можливо, хоче зіграти посередницьку роль. Сі сказав Зеленському, що Китай відправить спеціального представника в Україну та інші країни для проведення переговорів з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи". Зеленський у Twitter зазначив, що вони з Сі "провели довгу та змістовну розмову". Він висловив переконання, що "цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин".

Розповідається, як проходять тренування новобранці у навчальному таборі бригади "Азов" під Києвом. Бригада "Азов", яку українці прославляли за її стійкість під час облоги Маріуполя Росією, намагається відновити свої сили після важких бойових втрат, намагаючись зіграти потужну роль у наступному великому наступі України. Більше у матеріалі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у тому, що він загнав у глухий кут чорноморську зернову угоду. Під час пресконференції в ООН у Нью-Йорку він сказав, що переговори були "заведені в глухий кут західними колегами". Росія дала зрозуміти, що не погодиться продовжити крихку угоду, яка дозволяє експортувати українське зерно після 18 травня, якщо її вимоги, зокрема приєднання до банківської системи SWIFT, не будуть виконані, пише WP. Зернова угода допомогла послабити глобальну продовольчу кризу, спричинену війною в Україні.

Президент Байден обговорить війну в Україні на зустрічі Великої сімки в Японії. Байден збирається взяти участь у саміті в Хіросімі 19 травня, щоб "обговорити низку найактуальніших глобальних питань, включаючи непохитну підтримку G-7 України", йдеться у заяві Білого дому. Він також візьме участь у зустрічі альянсу Quad у Сіднеї, до якого входять Австралія, Індія та Японія, для вирішення питань Індійсько-Тихоокеанського регіону.

За щоденними даними британської розвідки, у Бахмуті тривають "важкі бойові дії на короткій дистанції". Обложена територія на сході Донецької області України вже кілька місяців є місцем безвихідної битви. Там додали, що лінії постачання українських сил у Бахмуті "ускладнені через багнюку на ґрунтових коліях". В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська продовжують здійснювати наземні атаки в Бахмуті та його околицях, яким допомагають бойовики російської групи найманців Вагнера.

Reuters

Глава російських найманців ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що Україна готується до "неминучого" контрнаступу та надсилає добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було центральним пунктом боротьби.

Зазначається, що Білий дім у середу привітав телефонну розмову між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, але сказав, що ще зарано говорити, чи призведе вона до мирної угоди між Росією та Україною.

Видання пише, що сплеск української мови під час війни приносить користь тим, хто переходить. Розповідається, що у день, коли Росія вторглася в Україну, Влада Бєлозоренко, київська театральна режисерка і викладачка публічних виступів, яка виросла, розмовляючи російською, вирішила, що весь її бізнес тепер буде вестися виключно українською мовою. Більше у матеріалі.

Україна відзначила 37-му річницю Чорнобильської ядерної катастрофи в середу, закликавши світ не піддаватися російському "шантажу" щодо ядерних об’єктів, які вона захопила під час свого вторгнення.

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями над збором доказів військових злочинів росіян, таких як геолокація та інформація з мобільного телефону, повідомили високопосадовці у вівторок.

Уряд Чехії зробив главу Російської православної церкви патріарха Кирила першою особою в національному списку санкцій через його підтримку вторгнення Росії в Україну, заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавскі.

Повідомляється, що Європейська комісія заборонить експорт українських зернових та олійних культур до Румунії до 5 червня. Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Петре Даеа.

Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що заклик уряду Угорщини до припинення вогню в сусідній Україні є "цинічним", враховуючи, що великі території країни окуповані російськими військами.

Росія ж вирішила вислати 10 дипломатів з посольства Норвегії у Москві, вимагаючи, щоб вони незабаром покинули країну, про що повідомили в МЗС Норвегії. Також в Міністерстві закордонних справ РФ повідомили, що висилають молдовського дипломата у якості помсти за висилку російського дипломата в Молдові минулого тижня.

Кремль заявив про рішення Москви взяти під тимчасовий контроль активи фінської енергетичної групи Fortum і його колишньої німецької дочірньої компанії Uniper, помстившись за те, що вони назвали незаконним захопленням російських активів за кордоном. Також в РФ попередили, що можуть конфіскувати більше західних активів у відповідь на дії іноземних держав проти російських компаній після того, як тимчасово встановили контроль над активами, що належать двом європейським державним комунальним підприємствам.

Ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що слідчі відкрили проти нього, як він це назвав, "абсурдну" справу про тероризм, за якою його можуть засудити до додаткових 30 років ув’язнення.

Три російські військові літаки – два винищувачі Су-27 ВПС РФ та один літак Іл-20, які летіли без сигналу транспондера, були перехоплені британськими та німецькими військовими літаками в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, повідомило в середу Люфтваффе Німеччини.

Politico

Видання пише, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента Володимира Зеленського, що Пекін не підливатиме "масла у вогонь" війни в Україні, і наголосив, що настав час "розв’язати кризу політичним шляхом". Хоча зауваження Сі – як повідомило державне інформаційне агентство Сіньхуа – не посилалися на міжнародні побоювання, що Китай може надіслати зброю російським силам вторгнення в Україну, його слова будуть сприйняті як сигнал, що Пекін не надаватиме пряму військову допомогу Президент Росії Володимир Путін.

Як перемогти в Україні і повернути Крим, кажуть журналісти. Про це говорить Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, який заглиблюється у страшну стратегію західних держав щодо України та аналізує, чому Крим має вирішальне значення для результату війни.

Ядерна зброя, Україна та технологічне перетягування канату з Китаєм були головними питаннями порядку денного під час візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до Вашингтона і його зустрічі з лідером США Джо Байденом. Більше у матеріалі.

The Guardian

Відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні в лютому минулого року, майже не проходить тиждень без новин про розкриття російських шпигунів, агентів чи інформаторів десь у світі. Зазначається, що видворення дипломатів під час війни в Україні обмежило можливості Росії, а Захід зараз зосередився на глибоко прикритих "нелегалах". Чи стали більше шпигувати росіяни чи просто їх частіше викривають, читайте тут.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавтор заявив, що Москва не побачила "практично жодних результатів" від договору з ООН, який мав на меті допомогти Росії експортувати зерно та добрива та звинуватив країни Заходу у створенні глухого кута. Росія дала сигнал, що якщо перелік вимог не буде виконано для усунення перешкод для цього експорту, вона не погодиться продовжити відповідну угоду після 18 травня, яка дозволить безпечно експортувати зерно у воєнний час з чорноморських портів України.

CNN

Чорнобильська катастрофа залишила "великий шрам", і Росія не повинна використовувати ядерну енергію для шантажу світу, заявив президент України Володимир Зеленський у 37-му річницю найстрашнішої ядерної катастрофи в історії. А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "мовчання і брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України".

Франція "заохочує будь-який діалог, який сприяє вирішенню конфлікту [в Україні] відповідно до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", заявили у Єлисейському палаці після телефонної розмови Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна. Зауважується, що це те саме повідомлення, яке президент Франції Еммануель Макрон передав своєму китайському колезі під час свого візиту до Китаю цього місяця.

А Москва звернула увагу на готовність Китаю сприяти переговорам з Україною після телефонної розмови голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським. Але у Кремлі кажуть, що за нинішніх умов переговори малоймовірні, і звинуватили Київ у тому, що він відхилив ініціативи Москви.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що його представником в Україні та "інших країнах" буде Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії. Лі – колишній посол Китаю в Росії, який обіймав цю посаду з 2009 по 2019 рік.

Росія може скасувати самопроголошений мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Керівник відділу нерозповсюдження ядерної зброї МЗС Росії Володимир Єрмаков сказав, що Росія продовжуватиме дотримуватись свого мораторію залежно від дальності розміщення американських ракет, їхніх характеристик і здатності досягати Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

ВВС

Видання пише, що Україна стрімко розширює виробництво безпілотників, оскільки зростає попит на передовій. Уряд пом’якшив імпортні закони та скасував податки на запчастини та обладнання для дронів. Розширення фінансується завдяки успішній кампанії зі збору коштів під назвою "Армія дронів". Окрім купівлі та виробництва безпілотників для війни, гроші витрачаються на підготовку нових пілотів для передової. Журналісти побували на тренуванні нової групи українських пілотів дронів.

Gazeta Wyborcza

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, відвідавши завод у Бумарі Лабенди в Ґлівіце, оголосив про початок виробництва там гаубиць Krab, пише польське видання. Завод також буде обслуговувати танки Leopard 2 для воюючої України. Завод у Ґлівіце має приєднатися до Huta Stalowa Wola, яка роками займається виробництвом крабів.

У передруці від німецького Die Welt йдеться про те, чому український наступ виглядатиме інакше, ніж ми очікуємо. Український Генштаб має вирішити дві проблеми: знайти найслабші місця російської оборони та інтегрувати нові дивізіони бронетехніки, поставлені Заходом, у всі види військ. Обидва завдання складні і потребують часу. Тривають спроби заплутати росіян.

Євросоюз експериментує зі спільними закупівлями газу. Зазначається, що Європейська комісія запустила енергетичну платформу AggregateEU, щоб допомогти компаніям ЄС закуповувати газ за межами Росії на майбутню зиму. Поки що платформа має працювати протягом року.