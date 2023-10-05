"Знадобиться ще певна робота": у МВФ оцінили новий законопроєкт щодо САП

Про це повідомив глава місії МВФ Гевін Грей на брифінгу в Києві, передає ЕП.

МВФ ознайомилося з законопроєктом уряду та ще двома альтернативними.

"Необхідно виконати певну роботу з доопрацювання цих пропозицій, щоб ухвалити остаточний закон, який відповідає програмі розширеного фінансування EFF, а також зобов'язанням України перед Європейським Союзом та іншими зацікавленими сторонами, але який сумісний з українською правовою базою", - сказав Гевін Грей.

За його словами, поданий до парламенту урядовий законопроєкт є хорошим початком для обговорень, однак потрібна певна технічна робота.

Грей повідомив, що під час візиту до Києва на цю тему відбулися загалом хороші переговори.

Підтримка реформ партнерами

Раніше Українська правда повідомила, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав Координаційній платформі донорів, прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу президента лист із переліком реформ, які Україна повинна зробити для продовження надання їй військової допомоги.

За даними видання, реформи у документі розподілені за пріоритетністю впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Умови стосуються реформування роботи наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, Міноборони та всіх силових відомств.

Згодом посольство у Києві підтвердило, що Сполучені Штати під час багатосторонньої координаційної платформи донорів для України в Брюсселі надали Києву запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку