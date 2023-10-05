Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка "Знадобиться ще певна робота": у МВФ оцінили новий законопроєкт щодо САП

"Знадобиться ще певна робота": у МВФ оцінили новий законопроєкт щодо САП

5 жовтня, 2023 четвер
11:55
Економіка МВФ

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у реформах антикорупційних органів, однак очікує до кінця року доопрацювання законопроєктів про підвищення автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Про це повідомив глава місії МВФ Гевін Грей на брифінгу в Києві, передає ЕП.

МВФ ознайомилося з законопроєктом уряду та ще двома альтернативними.

"Необхідно виконати певну роботу з доопрацювання цих пропозицій, щоб ухвалити остаточний закон, який відповідає програмі розширеного фінансування EFF, а також зобов'язанням України перед Європейським Союзом та іншими зацікавленими сторонами, але який сумісний з українською правовою базою", - сказав Гевін Грей.

За його словами, поданий до парламенту урядовий законопроєкт є хорошим початком для обговорень, однак потрібна певна технічна робота.

Грей повідомив, що під час візиту до Києва на цю тему відбулися загалом хороші переговори.

Підтримка реформ партнерами

Раніше Українська правда повідомила, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав Координаційній платформі донорів, прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу президента лист із переліком реформ, які Україна повинна зробити для продовження надання їй військової допомоги.

За даними видання, реформи у документі розподілені за пріоритетністю впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Умови стосуються реформування роботи наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, Міноборони та всіх силових відомств.

Згодом посольство у Києві підтвердило, що Сполучені Штати під час багатосторонньої координаційної платформи донорів для України в Брюсселі надали Києву запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку  

Світ
Україна
МВФ
Читайте також:
Михайло Федоров
4 жовтня, 2023 середа
Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров
На фото: ГУР
4 жовтня, 2023 середа
Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі
Алексей Арестович
4 жовтня, 2023 середа
Операція "прикриття": нардеп Дунда натякнув на кого працює Арестович
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 жовтня
12:26
СБУ затримала угруповання, яке понад 10 років "працювало" на Вінниччині
12:15
Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції
Один з майданчиків пропаганди РФ: НАЗК пропонує запровадити санкції проти сервісів Яндекс
11:56
дрон "Kaman"
Іран представив новий безпілотник Kaman-19
11:56
Оновлено
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Президентка Словаччини оголосила про припинення військової допомоги Україні. Її радниця пояснила рішення
11:47
В Україну прибули два автотрансформатори, здатні забезпечити світлом пів мільйона людей
11:25
Оновлено
Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь
11:22
Олаф Шольц
Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot, – Bild
11:14
PR
Детективний серіал "Убивства в одній будівлі" онлайн. Дивіться нові серіали на SWEET.TV
11:03
Огляд
міжнародний огляд
Вибори в Україні під час війни, Байден стурбований загрозою допомозі Києву, Росія планує таємно підривати судна з зерном у Чорному морі. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
11:00
OPINION
Віталій Портников
Відставка спікера Палати представників США - хаос, який потрібен Трампу. Колонка Віталія Портникова
10:52
Чорноморський флот РФ
Росія планує розмістити пункт базування флоту на окупованій території Грузії
10:52
Жан-Клод Юнкер
"Корумпована на всіх рівнях": експрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Україна не готова до членства в ЄС
10:38
Нідерланди
Очільниця міноборони Нідерландів назвала підтримку України дешевим способом стримування РФ
10:27
Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинуло двоє людей
10:26
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський відвідає саміт Європейського політичного співтовариства в Іспанії
10:19
кабмін
Уряд призначив Умєрову ще трьох заступників
09:59
Оновлено
обстріл Нікополя
Росіяни вранці накрили Нікополь з артилерії: постраждала 64-річна жінка, пошкоджено 10 будинків
09:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
09:41
Ексклюзив
"Ворог трохи підзаглох": військовослужбовець ЗСУ про зниження активності армії РФ на Горлівському напрямку
09:37
Київ прапор україна
Уряд призначив довічні стипендії 118 науково-педагогічним працівникам, серед них - батько Зеленського
09:20
OPINION
Микола Княжицький
Президентка Словаччини висловилася проти постачання зброї Україні, а ще у липні вони із Зеленським захоплювалися рівнем стосунків. У чому справа?
08:53
Росія залучає дітей до бойових дій
Без кардинальних змін: у британській розвідці оцінили масштабні навчання з цивільної оборони у РФ
08:18
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Повітряна атака на Україну: на Кіровоградщині пошкоджено об’єкт інфраструктури
08:15
Інфографіка
окупанти
Армія РФ втратила в Україні понад 280 тис. військових за час повномасштабного вторгнення
08:00
Зоря
"Зоря" - "Брейдаблік": де та коли дивитись матч другого туру Ліги конференцій
07:54
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 "шахеди"
07:52
російський військовий корабель
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 5 кораблів, ракетоносії відсутні
07:45
малюнок, діти
З тимчасово окупованих територій вивезли ще 19 українських дітей
07:18
Фукусіма
Японія почала скидати в океан другу партію очищеної води з АЕС у Фукусімі
06:56
безпілотник, дрон
У частині Курської області РФ нема світла: влада заявила про атаку нібито українських БПЛА по об'єктах інфраструктури
06:45
Індія повінь
В Індії внаслідок повені загинули щонайменше 10 людей, 82 вважаються зниклими безвісти
06:38
США Японія
Японія закупить у США крилаті ракети "Томагавк" на рік раніше, ніж планувала
06:32
заміновані пляжі Одещини, міна
Розвіддані Британії свідчать, що РФ може замінувати український "гуманітарний коридор"
06:13
Євросоюз
Реформування й розширення ЄС та допомога Україні – серед головних тем саміту Євросоюзу в Гранаді. Зеленського запросили також
06:12
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони просунулися в районі Новопрокопівки та Бахмута, - ISW
05:59
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Росія домовилась з Іраном про ремонт та техобслуговування цивільних літаків
05:08
кібератака
Червоний Хрест оприлюднив правила для хакерів під час війни
04:40
Ентоні Блінкен
США та союзники вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен
04:12
Кораблі ЧФ РФ
Росіяни забрали більшість кораблів з окупованого Криму в Новоросійськ, - ISW
03:44
розстріляний військовий скріншот
ООН підтвердила шість випадків позасудових страт росіянами українських військовополонених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV