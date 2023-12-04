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"Знайшли точки дотику з урядом": посол у Польщі Зварич про блокування кордону

4 грудня, 2023 понедiлок
06:07
Суспільство фури на кордоні

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив про "точки дотику та компроміси" з польським урядом щодо ситуації з блокуванням кордону для українських перевізників

Про це Зварич сказав у коментарі Укрінформу.

"Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест", - заявив Зварич.

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Дипломат наголосив, що протест завдає збитків не лише економіці Україна, але й бізнесу Польщі та інших країн, а також висловив переконання, що "немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали".

"Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати", - сказав Зварич.

Посол зазначив, що вимоги щодо дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати зараз, оскільки це є компетенцією ЄС і підлягає обговоренню з Брюсселем.

"Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності Української держави", - сказав Зварич.

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Дипломат висловив сподівання, що протестувальники з розумінням поставляться до напрацьованих разом із польським урядом рішень.

"Потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає", - сказав Зварич.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. 

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.

Новини
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Блокування кордону
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