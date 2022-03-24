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Голі, босі окупанти: фронт майже завмер, війська РФ не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович

24 березня, 2022 четвер
19:08
війна з Росією Олексій Арестович

В ОПУ заявили, що знищено ворожі кораблі у Бердянську, ворог в обороні на всіх напрямках без матеріального забезпечення та палива

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив у своєму зверненні. 

Стало відомо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, противник на багатьох напрямках не має ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Крім того, у окупантів великі проблеми із матеріальним постачанням та паливними ресурсами. 

"Зараз фронт практично завмер. Голі, босі окупанти", - прокоментував Арестович. 

Крім того, за його словами ворог продовжує наступати у напрямку Ізюма та Маріуполя.
Але попри зосереджені зусилля в районі правого берега Дніпра в Херсонській області став у оборону.

Також за попередніми даними, Збройними силами України був знищений Передовий командний пункт 49-ї російської армії на півдні та великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків і 45 БТРів.

"Відбувається маленька репетиція того, що їх ще чекає через місяць", - коментує Арестович. 

Російський корабель було знищено сьогодні у порті Бердянська. Інший воєний корабль ушкоджено.
Як повідомляє МВС України, обидвома цими кораблями командували зрадники України, що перейшли на російський бік ще в 2014 році. 

Окрім того, радник керівника Офісу президента нагадав, що Верховна рада України посилила відповідальність за зйомки техніки ЗСУ та інших формувань під час їх пересування або знаходження на місці. 

"Терміни там такі, що я раджу всім "любітєлям" знімати і викладати подумати ще раз, чи варто це робити попри стільки попереджень", - заявляє Арестович.

Попри це, громадянам дозволяється викладати у мережу офіційні фото і відео, які уже були раніше опубліковані Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими державними та військовими офіційними органами із посиланням на першоджерело.

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Олексій Арестович
Офіс президента України
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