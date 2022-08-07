Зранку росіяни обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва, - Кім

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Попередьно без жерт та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

За інформацією оперативного командування "Південь" протягом 6 серпня Миколаїв було вкотре обстріляно з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Орієнтовно о 16:05 ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Без жертв.

"Зранку, 6 серпня, внаслідок обстрілів с. Котляреве Шевченківської громади повністю зруйновано житловий будинок та господарські споруди. Постраждалих немає. Протягом 6 серпня ворог обстрілював населені пункти Первомайської громади. Зранку обстріляно відкриті території на околицях с. Костянтинівки. Без жертв. Орієнтовно о 17:00 внаслідок обстрілів с. Новомиколаївка пошкоджено житловий будинок, зазнала поранень одна людина. Також вчора, 6 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами були села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. Попадання переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів. Займання сухостою, постраждалих немає", - додав Кім.

Крім цього Кім зазначив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

"Так, протягом 6 серпня обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Голова ОВА відзначив і про обстріли у Вознесенському районі.

"Вночі, 7 серпня, орієнтовно о 02:12 обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією без жертв", - додав Кім.

Нагадаємо, у суботу, 6 серпня, російський агресор спробував наступати в напрямку Васильків – Благодатне, але з втратами відступив

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