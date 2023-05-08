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ЗРК Patriot як надважливий компонент протиракетної оборони: збивати X-22, "Кинджали" і не тільки

Олексій Левков
8 травня, 2023 понедiлок
22:18
Статті ЗРК Patriot

Довгоочікувані зенітні ракетні комплекси Patriot вже показали, як будуть збивати російські ракети, зруйнувавши один з головних міфів про "недосяжний "Кинджал"

Наприкінці грудня 2022 року Пентагон оголосив про черговий пакет оборонної допомоги для України на 1,85 млрд доларів — і в цьому пакеті вперше було повідомлено про передачу довгоочікуваних зенітних ракетних комплексів Patriot, які мають суттєво посилити можливості протиракетної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Згодом про передачу комплексів та пускових до цих ЗРК повідомили відповідно Німеччина та Нідерланди. 

Через чотири місяці після офіційного оголошення про передачу Україні зенітних ракетних комплексів MIM-104 Patriot вони зрештою посилили наші Повітряні сили. "Сьогодні наше прекрасне українське небо стає безпечнішим, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наша протиповітряна оборона максимально швидко їх засвоїла. І наші партнери стримали слово", – 19 квітня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков оголосив про прибуття ЗРК Patriot в Україну.

Вже 23 квітня у ПС ЗСУ відзначили, що перший дивізіон цих ЗРК вже заступив на бойове чергування і захищає небо України. Через декілька днів, 27 квітня, стало відомо, що на бойове чергування заступив й другий дивізіон ЗРК Patriot. Також повідомлялося й про передачу окремих пускових установок від Нідерландів. Але чим саме особливий цей комплекс з урахуванням того, що ми вже маємо на озброєнні інші сучасні ЗРК, такі як німецький ЗРК IRIS-T?

ЗРК Patriot як сучасний комплекс протиракетної оборони

Розробка зенітного ракетного комплексу MIM-104 Patriot стартувала ще у 1976 році, а розгортання – у 1984, і з огляду на ці цифри можна було б сказати, що йдеться про вже 40-річний комплекс. Але це буде хибне твердження, адже Patriot постійно оновлювався і його остання модернізація, відома як Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) фактично є ледь не новою системою.

зенітно ракетний комплекс Patriot

Американці постійно модернізували свій ЗРК Patriot, щоб він міг якнайкраще протистояти сучасним загрозам

Але перед тим як поговорити безпосередньо про одну з останніх та найпотужніших модернізацій цього ЗРК, варто зупинитися на версії MIM-104C (PAC-2). Ця модернізація створювалася з урахуванням того, що комплекс повинен був надійно протистояти одним з найскладніших цілей у повітрі – балістичним ракетам.
Модернізація потрапила на озброєння у 1990 році та досить швидко взяла участь у бойових діях, а саме у війні у Перській затоці у 1990-1991 роках. І ось тут починається найцікавіше – так, хоч спочатку йшлося про стовідсоткову ефективність ЗРК Patriot у версії PAC-2 проти балістичних ракет, вже у 1992 році довелося визнати, що комплекс зміг перехопити менш як 50 % ракет, а згодом була інформація і взагалі про досить незначний показник у 10%.

Основна причина таких незадовільних показників була наступна – ракети PAC-2 не могли своїми уламками повністю знищити боєголовку балістичної ракети, яка отримувала некритичні пошкодження і могла дещо відхилитися від цілі, але бойова частина якої залишалася фактично неушкодженою. Тому навіть попри ураження зенітною ракетою, балістична ракета могла виконати своє завдання. 

Все це дало поштовх до чергової модернізації ЗРК до версії PAC-3 – ідея полягала в тому, щоб збити балістичну ракету іншою ракетою за допомогою кінетичної енергії. Іншими словами, зенітна ракета повинна була мати досить високу швидкість і точність, щоб гарантовано знищити балістичну ракету у повітрі. Згодом з’явилася й оновлена версія ракети PAC-3 MSE, яка може знищувати балістичні ракети на відстані до 60 км. Саме тому Patriot такий важливий для України – бо він вміє збивати ракети, які досі для нас були недосяжними.

Фото: Defence-express

Так, вище в таблиці можна побачити, що завдяки американському ЗРК можна буде збивати такі цілі, як ракети з ЗРК С-300 та С-400, "Искандер" тощо.

ЗРК Patriot як засіб протиповітряної оборони

Хоча про зенітний ракетний комплекс Patriot для України говорили передусім в контексті протиракетної оборони, але не варто недооцінювати його роль і як засобу протиповітряної оборони – тобто проти аеродинамічних цілей: ворожої авіації (літаків,  гелікоптерів та безпілотників), а також і проти крилатих ракет. 
Дійсно, американському Patriot є що протиставити авіації російського окупаційного війська – якщо ракети він може збивати на відстані до 60 км, то дальність проти авіації становить вже 150-160 км у версії PAC-2. Таким чином, зенітні ракетні комплекси Patriot можуть частково розв’язати проблему протистояння російським літакам. Але тут вже питання в нарощенні кількості цих ЗРК в Україні, а також ракет до них.

Patriot проти російського  "Кинджала": черговий міф роспропаганди зруйновано

Росіяни активно піарили свою ракету Х-47 "Кинджал" як "гіперзвукову" розробку, недосяжну для сучасних засобів протиракетної оборони. Втім, наші Повітряні сили з ЗРК Patriot довели протилежне – 6 травня 2023 року Командувач ПС ЗСУ підтвердив знищення російської ракети "Кинджал" в небі над Києвом близько 2:40 4 травня, яка була випущена з винищувача МиГ-31К.

Фото: Defence-express

Порівняння фото уламків збитої ракети

Щодо гіперзвукових можливостей російського "Кинджала" варто відзначити таке – так, він дійсно вміє розігнатися до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу. Але водночас підтримувати гіперзвукову швидкість аж до моменту влучення у ціль, тобто протягом всього маршруту ракети, "Кинджал" не здатний – ракета заходить на ціль за балістичною траєкторією, і безпосередньо під час атаки дійсно має високу швидкість, але її аж ніяк не можна назвати гіперзвуковою (яка становить, нагадаємо, вище 5 чисел Маха або ж понад 6 125 км/год). Водночас все одно "Кинджал" залишається доволі важкою ціллю, яку збити не так вже й просто, тож недооцінювати заслугу наших сил ПРО аж ніяк не можна.

Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.

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