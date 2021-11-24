Зросла кількість загиблих після трагедії на параді у Вокеші: дитина стала шостою жертвою

Про це повідомляє Associated Press.



У вівторок 23 листопада восьмирічний Джексон Спаркс став шостим загиблим внаслідок наїзду на різдвяний парад.



Як відомо, увечері у неділю 21 листопада під час проведення різдвяного параду в місті Вокеша, штат Вісконсин, червоний позашляховик влетів у натовп глядачів.



П’ятеро людей у ​​віці від 52 до 81 були оголошені мертвими за кілька годин після інциденту. Зазначається, що постраждало 62 людини.



У скоєнні навмисного вбивства за п'ятьма пунктами звинувачують 39-річного Даррелла Брукса. Це звинувачення передбачає довічне ув'язнення. Попереднє слухання призначено на 14 січня.



"Природа цього злочину шокує", - заявив комісар суду міста Вокеша Кевін Костелло.



З 1999 року Брукса звинувачували у злочинах більше десятка разів, переважно у Вісконсині, а також у Джорджії та Неваді. Також на момент розслідування катастрофи на параді проти нього порушено дві нерозкриті справи.



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