Зросла кількість загиблих після трагедії на параді у Вокеші: дитина стала шостою жертвою
Восьмирічний хлопчик став шостим загиблим внаслідок наїзду на різдвяний парад у Вокеші. Підозрюваному висунули звинувачення у вбивстві
Про це повідомляє Associated Press.
У вівторок 23 листопада восьмирічний Джексон Спаркс став шостим загиблим внаслідок наїзду на різдвяний парад.
Як відомо, увечері у неділю 21 листопада під час проведення різдвяного параду в місті Вокеша, штат Вісконсин, червоний позашляховик влетів у натовп глядачів.
П’ятеро людей у віці від 52 до 81 були оголошені мертвими за кілька годин після інциденту. Зазначається, що постраждало 62 людини.
У скоєнні навмисного вбивства за п'ятьма пунктами звинувачують 39-річного Даррелла Брукса. Це звинувачення передбачає довічне ув'язнення. Попереднє слухання призначено на 14 січня.
"Природа цього злочину шокує", - заявив комісар суду міста Вокеша Кевін Костелло.
З 1999 року Брукса звинувачували у злочинах більше десятка разів, переважно у Вісконсині, а також у Джорджії та Неваді. Також на момент розслідування катастрофи на параді проти нього порушено дві нерозкриті справи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.45
- Актуальне
- Важливе