ЗСУ до кінця тижня можуть звільнити Київщину та вийти до кордону з Білоруссю, - Арестович

Про це Арестович заявив під час національного телемарафону, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, до кінця цього тижня ЗСУ пройдуть вглиб на північ, що дасть змогу говорити про звільнення від окупантів Київщини.

"Я думаю, що наші війська ще сьогодні-завтра пройдуть туди і можна буде говорити, що буде звільнена територія Київської області до білоруського кордону", - сказав Арестович.

Він пояснив, що в окупантів був задум залишити певні сили, щоб стримувати наші війська біля Києва та заважати перекидати їх в інші райони.

"Але і це не вийшло, тому що відступ - це складний період військових дій. Вони просто не втримали ситуацію і посипалися з урахуванням проблем з тиловим забезпеченням", - зазначив Арестович.

1 квітня Генштаб повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами на Київщині та Чернігівщині.

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