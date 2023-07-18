Спроба наступу росіян не є несподіваною для ЗСУ

На ділянці "Куп’янськ-Сватове-Кремінна" зосереджене одне із найбільш боєздатних угруповань російських окупантів - "Захід". Це одна танкова армія, чотири загальновійськових армії й один армійський корпус. Кількість ворожих сил і плани ворога не є секретом для України, так що про жодну наступальну несподіванку не йдеться. Угруповання ворога велике, але Сили оборони не дають їм досягнути прогресу уже багато місяців і потужно завдають ударів по росіянах. Проте ворог вирішив спробувати міцність нашої оборони та одразу на кількох ділянках.

Насамперед йдеться про рух росіян від Масютівки до Лиману Першого на Куп’янськ і Борову на півночі. По центру - це напрям "Нижня Дуванка - Новоселівське". Звісно, це лінія фронту від Сватового до Кремінної і далі на південь. Атаки тут РФ здійснює цілою мережею наших населених пунктів - від Кармазинівки й вниз: Макіївка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та аж до боїв у Серебрянському лісництві. Можливе протискання окремих позицій нашої оборони. Окремі населені пункти вже переходили від однієї сторони до іншої. А чи достатньо сил у росіян для широкомасштабних проривів аж з виходом на рубіж по річці Оскіл? Не певен, бо тривалий час такі спроби робились і не мали результату.

Поява шостої армії та першої танкової. Якщо ворог використовує ці резерви для наступальних дій - які наслідки? Думаю, що в наступі РФ може втратити всі ці обмежені резерви на ділянках, які давно підготовлені ЗСУ для оборони. Також не забуваємо про резерви української сторони. На мою думку, їхнє використання не вплине на темпи наступальних дій на Запорізькому фронті. Навіть якщо у ворога і є на це сподівання. У ЗСУ є достатньо можливостей для того, аби мінімізувати ризики поточної активності росіян.

Бахмут: наступ ЗСУ триває

Ситуація на Бахмутському напрямку є зрозумілою. Є наступальні дії Сил оборони та на півночі, і на півдні. На півночі ідуть бойові дії з просуванням в напрямку панівних висот на Берхівці з боями в бік Ягідного.

Заступник командиру батальйону "Свобода" (4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії) Володимир Назаренко сказав, що є спроби пересування ворога - просувань, штурмів. Їм дають відсіч. За його словами, у росіян не закінчуються боєприпаси до кількості наявних стволів. Всі ці ділянки мають багато виритих окопів - доволі складно вибивати ворога. На думку Назаренка, цю проблему вирішать касетні боєприпаси. Він сподівається, що росіяни зазнаватимуть втрат швидше, ніж будуть намагатися зайняти якісь позиції під час відступу.

Назаренко додав, що звільнення території - це добре сплановані операції, які мають на меті максимально зберегти людей. Він наголосив, що багато людей на мирній території дивиться на контрнаступ і всі хочуть, щоб швидше закінчилася війна. Не треба це робити коштом поспішних необдуманих кроків, які можуть призвести до втрат. Кожна дія має бути максимально спланована і безпечна, щоб вберегти солдата, сержанта, який звільняє окоп чи посадку. Важливі злагоджені дії авіації, бронетехніки, артилерії.

Боротьба з російськими дронами: треба створювати єдину систему захисту

Нацгвардієць зазначив, що РФ багато місяців використовує БПЛА "Ланцет". Сили оборони навчились певним чином протидіяти, але це не приємна річ. На його думку, сучасна війна - це війна навичок, технологій, динаміки, вмінь, координації. Ворог теж намагається адаптуватися.

Експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський заявив, що сюжет щодо "ланцетів" на російському ТБ - це звичайна пропаганда і виробництво не таке масове як вони показують. Але все ж таки, проблема існує. Порівнювати обсяги виробництва дронів у РФ та в Україні дещо неправильно. "Ланцетам" найефективніше може протистояти радіоелектронна боротьба. На думку експерта, потрібно приділяти більше уваги саме РЕБ - будувати багаторівневу систему захисту та протидії. До неї можуть входити станції придушення для БПЛА. Це так званий окопний РЕБ, який буде протидіяти дронам на лінії фронту. Також треба обладнати комплексами антидронового захисту військову техніку, які виявивши частоти дронів, активують захист у вигляді електромагнітного купола. Храпчинський додав, що це все має бути об’єднано в єдину систему, яка буде захищати об’єкти й далеко від фронту.

Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, заявив, що у них є комплексне розв'язання всіх питань: і "окопний" РЕБ, і антидронові рушниці, і станції для придушення сигналу, телеметрії. Він заявив, що є бажання, щоб Міноборони швидше реагувало на їхні пропозиції та пропонувало контракти з перспективною оплатою, щоб можна було виконувати замовлення. Храпчинський заявив, що його компанія може виробляти 40-60 антидронових рушниць на місяць і є можливості щодо збільшення виробництва. Він додав, що найкраща модифікація рушниці коштує 580 тис. грн. Замовляють найбільше волонтери, але є замовлення від Нацполіції та Нацгвардії.