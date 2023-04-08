Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна якомога швидше має вступити до НАТО. Швеція і Фінляндія показали, що не треба ПДЧ, щоб стати членом НАТО. Українська армія гарно підготовлена, щоб вже стати членом НАТО. ЗСУ зараз переозброюються шаленими темпами на натівські стандарти. Зброя натівського типу вже є, а наступного року буде ще більше натівського озброєння. Україні потрібні гарантії безпеки. А гарантії безпеки означають ядерну зброю. Ще у 2009 році на російсько-білоруських навчаннях Путін лякав Польщу ядерною зброєю. Спочатку ці погрози не сприймали серйозно, що може бути якась ядерна атака", - зауважив Чех.

Мирослав Чех також додав, що ЗСУ разом з іншими арміями ЄС мають бойовий потенціал.

"Коли ми враховуємо велику геополітику, важливість Східного флангу НАТО, питання України, ми говоримо про гарантії безпеки для України. А, що дає Україна Східному флангу НАТО і Східному флангу ЄС? Це важливий компонент. Разом українська, румунська, турецька, польська, фінська, шведська армії мають свій бойовий потенціал, не враховуємо ядерний, але починаючи від авіації й завершуючи силами спеціальних операцій. Ці армії спокійно знижують до мінімуму потребу присутності американських збройних сил у Європі. Якщо порахувати цей потенціал і ймовірний потенціал Росії, навіть, якщо вона відновиться через 10-15 років, то це буде співмірно", - підкреслив Чех.