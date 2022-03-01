ЗСУ вдарили Точкою-У по військах загарбників на летовищі Бердянська і знищили ворожу техніку

Про це повідомляє Бердянський виконком та нардеп Дмитро Разумков.



"5 хвилин тому Збройні Сили України нанесли удар Точкою-У по летовищу Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ", - написав депутат.



У повідомленні виконкому йдеться, що ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У.



Також повідомляється, що у місті напружена ситуація. Місцевих мешканців просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що "окупанти сновигають містом".



Нагадаємо, 28 лютого у Бердянську Запорізької області російські окупанти застрелили мирного жителя, який відмовився надати їм телефон.

Довідка: "Точка У" - радянський тактичний (дивізійний) ракетний комплекс. Розроблення почалося 1968 року у Коломенському КБ машинобудування. Офіційно прийнятий на озброєння Радянської Армії 1975 року, хоча серійне виробництво ракет почалося 1973 року.Модернізований ракетний комплекс отримав найменування 9К79-1 "Точка-У" і почав надходити у війська 1989 року. "Точка-У" мала збільшену до 120 км дальність, і поліпшене до 95 м кругове імовірне відхилення.