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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ впевнено відбивають штурми противника у Бахмуті: є ділянки, де Сили оборони здійснюють контрнаступи, - підполковник НГУ Крижанівський
Ексклюзив

ЗСУ впевнено відбивають штурми противника у Бахмуті: є ділянки, де Сили оборони здійснюють контрнаступи, - підполковник НГУ Крижанівський

24 квітня, 2023 понедiлок
15:32
Війна з Росією Бахмут

Зусилля Сил оборони України спрямовані на те, щоб повністю витіснити ворога з Бахмута та його околиць

Про це сказав командир батальйону "Сила Свободи" підполковник НГУ Михайло Крижанівський  в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Оперативна ситуація у Бахмуті залишається вкрай важкою. Противник не полишає спроб захопити Бахмут та його околиці. Ворог намагається зайти з флангів та оточити місто. Але підрозділи Нацгвардії України та підрозділи ЗСУ, які входять до Сил оборони України, впевнено відбивають напади й штурми противника", - зазначив Крижанівський. 

За словами підполковника НГУ, українські підрозділи перебувають не тільки в обороні. Є ділянки місцевості та вулиці, де підрозділи Сил оборони України здійснюють невеликі контрнаступи з метою відбиття штурмів противника для подальшого наступу.

"Ми намагаємось зайняти більш вигідні позиції для подальших наступальних дій. Ситуація залишатиметься важкою, поки Бахмут не буде звільнено від російського окупанта. Наші зусилля спрямовані на те, щоб повністю витіснити ворога з Бахмута та околиць й знищити противника", - підкреслив Крижанівський. 

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