ЗСУ за добу понад 40 разів ударили по окупантах: уразили живу силу, опорні пункти й понтонні переправи, - Генштаб
ЗСУ 18 вересня 20 разів били по окупантах із авіації та понад 20 - із артилерії й ракетами, влучили в опорні пункти, понтонні переправи, збили дрон
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Упродовж доби Сили оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.
Українська авіація завдала по росіянах 20 ударів: підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Також ППО збила ворожий безпілотник.
Ракетні війська й артилерія вдарили по понад 20 об’єктах окупантів, зокрема по пунктах управління та 9 опорних і районах зосередження особового складу та військової техніки. Крім того, українські війська уразили російські об'єкти ППО та понтонні переправи.
Загальні втрати загарбників уточнюють.
- 18 вересня завдали 3 ракетних, 11 авіаударів і понад 40 разів гатили з реактивних систем залпового вогню по більш ніж 20 населених пунктах України.
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