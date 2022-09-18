Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Упродовж доби Сили оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Українська авіація завдала по росіянах 20 ударів: підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Також ППО збила ворожий безпілотник.

Ракетні війська й артилерія вдарили по понад 20 об’єктах окупантів, зокрема по пунктах управління та 9 опорних і районах зосередження особового складу та військової техніки. Крім того, українські війська уразили російські об'єкти ППО та понтонні переправи.

Загальні втрати загарбників уточнюють.

18 вересня завдали 3 ракетних, 11 авіаударів і понад 40 разів гатили з реактивних систем залпового вогню по більш ніж 20 населених пунктах України.

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