Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Саміт НАТО був український щодо тла, наповнення і питань, які там вирішувались. Ми очікували більш чітких сигналів, коли Україна буде членом НАТО, але це напевно є наслідком наших завищених очікувань. Ми знову зіштовхнулись з прагматичним підходом Заходу та США, які поки що побоюються взяти за основу Формулу миру, яка передбачає чіткі сигнали і нам, і Росії, коли ми станемо членами Альянсу", - зазначив він.

Згурець наголосив, що цей процес відтерміновується.

"З точки зору прагматичного підходу - наповнення підтримки буде цілком достатнім та значним для того, щоб ми забезпечили просування в бік НАТО. Фактично зараз лише ЗСУ виконують ту місію, заради якої НАТО і створювалося, - захищати Європу від російської чи радянської військової загрози. Я очікував від саміту більшого, але сподіваюсь, що механізми, які будуть далі запропоновані Україні будуть важливими та достатніми, аби прискорити вступ НАТО на подальших етапах, а також залишити незмінними питання підготовки ЗСУ та інших заходів, які забезпечують нашу сталу стійкість у боротьбі з РФ", - підсумував експерт.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.