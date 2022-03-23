ЗСУ змогли розвіяти міф про "непереможну" армію РФ, - Ягун

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Не стільки українське суспільство, а світ та самі росіяни побачили, що насправді армії РФ не існує. Тобто, ми змогли розвіяти міф про російську армію, яким РФ лякала всіх останні 20 років. В Кремлі кричали, що можуть повторити і що можуть піти війною на Європу. За місяць війни в Україні ЗСУ довели, що “непереможної” армії РФ не існує.” - пояснив Ягун



Ягун наголосив, що наші ЗСУ з 2014 року були в постійних бойових зіткненнях з кадровими військовими РФ. Генерал зауважив, що за всі 8 років російські військові на сході України не змогли продемонструвати щось серйозне.



“Росіяни не змогли нічого путнього продемонструвати за 8 років війни на Донбасі. І зараз, коли вони вже зайшли на нашу землю зі своїми прапорами, ми їм продемонстрували, що маючи меншу кількість особового складу, можна дати відсіч ворогу. Росіяни зайшли до нас з авіацією та морським флотом, але це ні що порівнянні з тим, що стоїть за нами.”- додав Ягун



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