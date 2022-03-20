ЗСУ знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52, його екіпаж загинув
12 березня 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищили бойовий російський вертоліт Ка-52 ("Алігатор") вартістю понад $16 млн
Про це заявили в Міноборони України.
"Учора в зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 ("Алігатор"). Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади зробив постріл із ПЗРК по вертольоту, який знаходився на граничній для досяжності відстані в кілька кілометрів. Ракета влучила у вертоліт, пошкоджений Ка-52 обрушився на землю, його екіпаж загинув", - ідеться в повідомленні.
"Алігатор" - за військовою номенклатурою, командирська машина авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яку випускаєть із 2008 року. Вона має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
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