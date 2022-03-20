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ЗСУ знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52, його екіпаж загинув

20 березня, 2022 неділя
09:39
війна з Росією знищили гелікоптер

12 березня 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищили бойовий російський вертоліт Ка-52 ("Алігатор") вартістю понад $16 млн

Про це заявили в Міноборони України.

"Учора в зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 ("Алігатор"). Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади зробив постріл із ПЗРК по вертольоту, який знаходився на граничній для досяжності відстані в кілька кілометрів. Ракета влучила у вертоліт, пошкоджений Ка-52 обрушився на землю, його екіпаж загинув", - ідеться в повідомленні.

"Алігатор" - за військовою номенклатурою, командирська машина авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яку випускаєть із 2008 року. Вона має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. 

  • Нагадаємо, раніше під Києвом українські військові підбили ворожий гелікоптер КА-52.

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ЗСУ
вертоліт
гелікоптер
ПЗРК
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