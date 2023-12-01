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Зубна паста: цікаві лайфхаки щодо використання в побуті

1 грудня, 2023 п'ятниця
17:59
Суспільство Зубна паста

У нашому повсякденному житті зубна паста є не лише ефективним засобом для чищення зубів, але й має багато досить неочікуваних застосувань в побуті

Завдяки своїм абразивним властивостям та інгредієнтам, зубна паста може бути дуже корисною при вирішенні різноманітних завдань вдома. В цій статті ми розглянемо способи використання зубної пасти в побуті, що допоможуть вам зробити більше, ніж просто почистити зуби.

З чого складається зубна паста?

Звичайна зубна паста в залежності від виробника та призначення може включати в себе різні інгредієнти, але основними компонентами є абразиви, зволожувачі, ароматизатори, знебарвлювачі, піноутворювачі та фториди (наприклад, фторид натрію).

  • Абразиви. Ці складові допомагають видаляти зубний наліт та плями на емалі. Популярні абразиви включають гідроксиапатит кальцію, діоксид кремнію, карбонат кальцію та фосфат кальцію. Для визначення ступеня абразивності паст існує індекс – RDA, де значення від 60 до 100 показані для постійного застосування дорослим людям.
  • Зволожувачі. Вони забезпечують правильну консистенцію пасти. Це можуть бути гліцерин, пропіленгліколь та інші речовини.
  • Ароматизатори. Додають приємний смак та запах зубній пасті. Краще купувати засоби, де використовуються природні, а не синтетичні ароматизатори.
  • Барвники. Вони можуть бути використані для зменшення жовтизни зубів. Найчастіше використовується пероксид карбаміду.
  • Фториди. Вони допомагають захищати зуби від карієсу, зміцнюють емаль. Оптимальна кількість фторидів у зубних пастах складає 1000-1500 ч/млн (0,11-0,15%) для дорослих та 200-500 ч/млн (0,02-0,05%) для малюків.

Також, в пасті обов’язково присутня вода, антисептики-консерванти та активні речовини, які можуть використовувати в лікувально-профілактичних цілях. Всі складові спільно допомагають підтримувати здоров'я зубів та ясен, знижують ризик карієсу та захищають зуби.

Фото: Zerowaste

Способи використання зубної пасти не за призначенням

Широкий розмах інгредієнтів пасти дозволяє їй бути також ефективною для застосування в побуті. Так, абразивні компоненти, такі як карбонат кальцію чи силікати, які можуть використовуватися для чищення від забруднень на металевих поверхнях. А зволожувачі та ароматизатори можуть допомогти усунути запахи. Але, безперечно, це далеко не весь список.

Очищення ювелірних виробів

Такий спосіб очищення ювелірних прикрас із золота та срібла є ефективним, але потребує обережності, оскільки складові пасти, такі як абразиви, можуть подряпати деякі види дорогоцінних каменів або матеріали.

Підготуйте м'яку щіточку та миску з водою. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на щіточку. Паста повинна бути м'якою, без грубих абразивів або великої кількості хімічних компонентів, які можуть пошкодити прикрасу. Круговими рухами очистіть поверхню прикраси, уникаючи контакту з дорогоцінними каменями, якщо вони є. Залиште на 5-10 хвилин, ретельно промийте прикрасу у воді, щоб видалити залишки засобу та натріть вироби м'якою ганчірочкою або серветкою.

Однак, важливо зазначити, що не всі ювелірні вироби можна очистити таким способом. Такий метод підійде для прикрас із незначною кількістю бруду або нальоту.

Фото: Silvers.in

Воскові олівці та маркер

Сліди від воскових олівців та маркерів на стінах чи підлозі дуже знайомі людям, які мають маленьких дітей. Перед застосуванням зубної пасти для очищення плями, рекомендується спочатку провести тест на невеликій і непомітній області матеріалу, щоб переконатися, що вона не зіпсує поверхню.

Візьміть м'яку тканину або щітку та зубну пасту без грубих абразивів та барвників (не варто брати відбілюючу пасту). Нанесіть невелику кількість засобу та круговими рухами обробіть місце з плямою, потім протріть чистою вологою тканиною або губкою, щоб видалити залишки пасти.

Мильний наліт у ванній кімнаті

Зубна паста може бути використана для видалення деяких типів нальоту у ванній кімнаті, особливо на емальованих поверхнях, кахлях або умивальниках. З цією задачею впораються сильно абразивні пасти, вони можуть допомогти видалити плями від води, залишки мила або інші забруднення.

Для цього нанесіть невелику кількість засобу на ділянку, яку ви хочете очистити та ретельно протріть м'якою губкою або тканиною. Робіть це круговими рухами та не забудьте спробувати спочатку на невеликій частині, щоб переконатися, що паста не нашкодить поверхні.

Ви можете пастою очистити також скло у ванній, видалити деякі плями або забруднення з поверхні. Однак, цю процедуру варто робити більш делікатно, з використанням гелевої пасти.

Фото: Freepik

Видалення запахів

Так, паста для зубів може бути використана для видалення запахів з поверхонь або навіть рук. Основна причина цього полягає в тому, що вони містять ароматизатори, які поглинають різні запахи і надають відчуття свіжості.

  • Запах на руках (від часнику, цибулі тощо). Промийте руки з зубною пастою, як зазвичай миєте руки з милом. Добре промийте водою.
  • Видалення запахів з посуду. Якщо на деякому кухонному посуді або контейнерах залишилися запахи від їжі, ви можете нанести тонкий шар \пасти на внутрішню поверхню та залишити на короткий час. Потім промийте водою і висушіть.

Очищення взуття

Зубна паста може бути використана для очищення взуття, особливо часто використовується для видалення бруду та плям на білій підошві. 

Нанесіть невелику кількість засобу на м'яку щітку для чищення або губку. Рівномірно розподіліть пасту на поверхні та ретельно протріть. Зосередьтеся на місцях з брудом або плямами. Після очищення видаліть залишки зубної пасти серветкою, або промивши взуття під проточною водою. Це допоможе видалити залишки бруду.

Фото: Dailymail

Очищення праски та приладів для укладки

Спеціалісти Better Homes&Gardens у своєму матеріалі стверджують, що зубна паста може впоратися з очищенням підошви праски, а також поверхнями приладів для укладки волосся – плойки, стайлери, утюжки. На таких приладах з часом накопичуються різні забруднення, які досить важко очистити.

Перш ніж почати видалення забруднень, переконайтеся, що прилад повністю охолонув, якщо ви його використовували. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку тканину або губку та ретельно протріть зовнішні поверхні. Зверніть особливу увагу на місця з плямами або брудом, уникайте кнопок та інших деталей, щоб не вплинути на працездатність приладу.

Після очищення протріть оброблені поверхні чистою вологою губкою або тканиною, щоб видалити залишки пасти.

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