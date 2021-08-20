Зустріч Путіна з Меркель: Кремль завив про порушення Україною "Мінська", ФРН - про необхідність транзиту газу через Україну після 2024 року

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна.



Кремлівський очільник Володимир Путін звинуватив Україну в ухваленні законів, які нібито суперечать мінським угодам щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, Україна нібито відмовилася від вирішення конфлікту.



Водночас він похвалив Ангелу Меркель за вклад у вирішення конфлікту.



"Ми всі разом шукали можливості повернути мир на Донбас - домогтися цього поки, на жаль, не вдається. Сьогодні з російської та німецької сторони були висловлені серйозна стурбованість зростанням напруженості на лінії зіткнення. Ми обговорювали цю тему і, сподіваюся, обговорення буде продовжено в найближчий час", - сказав Путін.

"Не може не турбувати і те, що в Україні було прийнято цілу низку законів і підзаконних актів, за своєю суттю суперечать мінським угодам. Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення цієї ситуації. І в цьому зв'язку ще раз просимо федерального канцлера з урахуванням майбутнього візиту до Києва і вплинути на українську сторону в плані виконання всіх раніше взятих на себе зобов'язань", - додав Путін.

При цьому він не уточнив, які саме закони він мав на увазі.



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"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання по транзитному договором навіть після відходу Меркель з поста канцлера", - відповів він на питання журналіста. За його словами,"Північний потік-2" - це не політичний процес.



"Він на 2 тисячі км коротше, ніж український транзит, і цей більш екологічно чистий проект в п'ять разів скорочує викиди в атмосферу. І це набагато дешевше, ніж через Україну. Але ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти , на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати. а з урахуванням зеленої порядку, яка здійснюється в Європі, - чи будуть у нас закуповувати газ і скільки. у будь-якому випадку, це питання комерційного характеру, враховуючи технічний стан ", - додав Путін.



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за продовження контракту між Росією і Україною щодо транзиту газу після 2024 року. Чинний контракт був ухвалений на 5 років. Згідно з його положенням, "Газпром" мусить бронювати протягом 2020-2024 років по 40 млрд кубометрів.Вона додала, що Ґеорґ Вальдерзеє, якого 18 серпня уряд Німеччини призначив спеціальним представником з питань транзиту газу через Україну, сприятиме розвитку переговорів між сторонами щодо продовження контрактів на поставки газу через Україну, а також скеровуватиме процес переговорів.