Операція полягає в тому, що 16 жовтня лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP, яка представляє інтереси Новінського та оплачується його грошима, підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Уільямом Уітні Бьорк-Уайт.

Мета їхньої співпраці - "збити законопроєкт №8371, який має ухвалити Верховна Рада України". Вони прив’язують цей урядовий законопроєкт "до питань захисту свободи віросповідання, що є абсолютною брехнею" – резюмує колишній заступник міністра.

Бьорк-Уайт вже написав гнівну статтю на сторінках американського політичного видання The Hill.

Послуги Бьорк-Уайта не дешеві. Погодинна оплата з розрахунку 1400 доларів на годину. Amsterdam & Partners LLP поки що офіційнно, нібито, заплатила йому 7000 доларів - повідомив Золотухін.

У страху великі очі

Насправді загроза від угоди британської компанії з одним з американських лобістів невелика. У січні ц.р. Росія винесла питання "гонінь канонічної церкви в Україні" на форум Ради безпеки ООН. Без позитивних для себе результатів, бо наші західні союзники вщент розбили "аргументацію" Москви.

Такер Карлсон, колишній телеведучий Fox News і можливий кандидат на посаду віцепрезидента при Дональді Трампі, доволі часто стає "на захист" УПЦ МП. А його популярність, треба визнати, незрівнянно більша, ніж у названого лобіста.

Отже, проблема підтримки московської церкви в Україні впливовими особами, медіа та політичними середовищами в США існує давно. Угода британської компанії з американським лобістом нічого не міняє ні по суті, ні по факту. Бо це не "спеціальна розвідувально-підривна операція", а стандартний (судячи з інформації Золотухіна) договір про лобістські послуги. Такі угоди регулюються американським законодавством, у США їх щороку укладають мільйонами.

Усім нам стане легше жити й боротися з російським агресором, коли використовуватимемо адекватні терміни, а не без потреби лякатимемо українців словосполученнями про "супертаємні операції".

Потрібно прямо заборонити РПЦ

Мета діяльності названого лобіста - це не "дискредитація Верховного головнокомандувача та української влади", а просування тези про те, що заборона діяльності РПЦ в Україні є "замахом" на свободу віросповідання.

Золотухін вважає, що у випадку з урядовим законопроєктом №8371 це "абсолютна брехня". Однак справа не така однозначна, як хотілося б колишньому посадовцю. Особливо з огляду на процедуру заборони діяльності релігійних організацій "з центрами управління в країні-агресорі", яку запропонував уряд.

Ключову роль у цій процедурі віддається релігієзнавчій експертизі, хоча юридично це рішення не відповідає законодавству. Адже перекладає відповідальність за адміністративні рішення з органів державної влади на пул експертів-релігієзнавців. На цю проблему я звертав увагу в численних статтях, її детально викладено у моєму фільмі "Церква без Христа".

Загалом, висновок з аналізу урядових пропозицій невтішний: Українська держава через необґрунтовані пропозиції урядового законопроєкту №8371 власноруч зробила заборону діяльності РПЦ в Україні проблемою дотримання свободи віросповідання, а не захистом національної безпеки.

І допоки справу не поставимо з голови на ноги - тобто заборонимо діяльність РПЦ з інтересів національної безпеки - доти московська церква та її поплічники найматимуть лобістів за кордоном.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.