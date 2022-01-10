19-річний чемпіон світу зі стрільби застрелив себе на полюванні
Італійський спортсмен Крістіан Гіллі помер через те, що випадково застрелив себе на полюванні
Про це повідомляє La Gаzzetta dello Sport.
19-річний Крістіан Гіллі разом з друзями полював у лісі в провінції Піза. Компанія весело проводила час, аж поки не сталася трагедія. Італійський спортсмен нагнувся, щоб взяти нові патрони для гвинтівки, та випадково вистрілив собі в живіт.
Друзі відразу викликали екстрені служби, медики оперативно госпіталізували титулованого спортсмена, але врятувати не змогли. Причиною смерті Гіллі стала сильна внутрішня кровотеча, яку не змогли зупинити лікарі.
Навесні 2021 року Крістіан Гіллі тріумфував в особистому, командному і змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи, а через декілька місяців став переможцем юніорського чемпіонату світу.
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