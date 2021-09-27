29 вересня - Еспресо покаже спецпроект до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру
29 вересня на телеканалі Еспресо в програмі “Великий ефір з Василем Зимою” глядачі побачать спеціальний двогодинний телевізійний проект до 80-ї річниці трагедії у Бабиному Яру
Разом з експертами та громадськими діячами та глядачами журналісти розглядатимуть різні аспекти цього злочину. Чому сталася трагедія та зіткнення двох антилюдських ідеологій - нацистської та радянської. Як це було? Згадаємо про жертв. З’ясуємо, як подавалася трагедія у радянській історіографії, як збиралася інформація про жертв, про меморіальні мітинги 70-80 роках ХХ століття. Розглянемо трагедію в історіографії Незалежної України
Окрема частині проекту буде присвячена питанню створення меморіалу “Бабин Яр”. Розглянемо концепції меморіалу, що були розроблені до 1991 року та пропозиції від істориків і скульпторів за часів Незалежної України. Обговоримо актуальну ситуацію, що склалася навколо меморіалу та спробуємо пошукати можливі компроміси в конфлікті різних концепцій. Разом з гостями ми шукатимемо відповіді на питання: яким має бути ідеальний комплекс в Бабиному Яру та чи стане він міжнародним центром вивчення Голокоста?
В рамках спецпроекту ми обговоримо, як трагедія Бабиного Яру має відображатися в сучасному мистецтві і художній концепції Меморіалу та згадаємо про найбільші меморіальні комплекси Голокосту у світі (Єрусалим, Варшава, Берлін, Нью-Йорк).
В проекті братимуть участь:
- американський совєтолог Девід Саттер;
- польська журналістка Б'янка Залевська;
- журналісти Віталій Портников, Антін Борковський, Василь Зима, Лєна Чичєніна;
- директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Леонід Фінберг;
- колишній та теперішній керівники українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та Антон Дробович;
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