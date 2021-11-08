45 млн людей із 43 країн світу опинилися на межі голоду в 2021 році, - ООН

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої продовольчої програми.



Раніше цього року кількість людей на межі голоду сягнула 42 млн, а в 2019 році вона склала 27 млн.



Виконавчий директор ВПП ООН Девід Бізлі після поїздки до Афганістану, де програма надавала продовольчу підтримку майже 23 млн людей, заявив, що військові конфлікти, зміна клімату та епідемія COVID-19 спричиняють стрімке зростання кількості людей, яким загрожує голодна смерть.



"Ціни на паливо зростають, ціни продукти харчування збільшуються, добрива дорожчають - усе це спричиняє нові кризи. Одна з таких криз розгортається в Афганістані, ще дві уже давно відбуваються у Ємені та Сирії", - сказав Бізлі.



За підрахунками ООН, на подолання глобального голоду наразі потрібно $7 млрд.



Дані організації свідчать, що в 43 країнах світу родинам доводиться менше їсти, пропускати прийоми їжі та годувати дітей замість дорослих. У крайніх випадках, таких як на Мадагаскарі, людям доводиться їсти комах, листя або кактуси.



Найбільші продовольчі кризи відбуваються в Афганістані, Ефіопії, на Мадагаскарі, у Південному Судані, Сирії та Ємені.



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