6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників

6-го листопада 1943 року радянські війська визволили Київ (під час Київської наступальної операції) від німецько-фашистської окупації. Ця грандіозна операція стала надважливою у ході боротьби за Україну.

80 років тому війська Першого Українського фронту звільнили Київ та взяли його під свій контроль

Від початку вересня 1941 року і аж до листопада 1943 року Київ був під окупацією фашистів Німеччини. Саме у тому місці на берегах річки Дніпро вирішувалася доля майбутнього для Німеччини. На той час німці створили стратегічний оборонний рубіж під назвою "Східний вал", де німецькі війська на правому березі ріки тримати оборону.

Під час штурмування було допущено багато втрат

О четвертій годині ранку шостого листопада 1943 року Київ був звільнений від німецьких військ. У боях за столицю України загинули близько 417 тисяч солдатів та офіцерів радянської армії.

На сьогодні вважається, що таких значних втрат можна було уникнути, не проводячи такий відповідальний наступ поспіхом.

Окупація Києва тривала 778 днів

До осені 1943 року Київ було вщент зруйновано, у ньому залишилося 180 тисяч мешканців.

У країнах антигітлерівської коаліції Битва за Київ розцінювалася як потужний удар по нацистській Німеччині, що зруйнував усі її загарбницькі план, адже мала величезне міжнародне, військово-стратегічне, політичне та моральне значення.