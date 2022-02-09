60% європейців підтримують ідею захисту України Євросоюзом і НАТО у разі вторгнення РФ, - опитування
Більшість жителів Європи вважають можливим нове вторгнення Росії в Україну та підтримують ідею, щоб ЄС або НАТО виступили за захист України у разі такого сценарію
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на результати опитування аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) у Німеччині.
Загалом ідею захисту України Євросоюзом або НАТО підтримують 60% опитаних. Респонденти в Німеччині, Італії, Польщі та Румунії віддали б перевагу місії на рівні НАТО, а жителі Фінляндії, Франції та Швеції - відповіді ЄС.
Близько половини європейців покладають обов'язок захисту України на США, Німеччини чи Франції. Однак лише в Польщі більшість (65%) вважає, що їхня власна країна повинна на стороні України. У інших європейських державах схвалення коливається від 43% (Швеція) до 37% (Німеччина), а серед фінів лише кожен п’ятий поділяє цю думку.
Згідно з опитуванням, громадяни Франції та Німеччини найменше готові ризикувати можливими негативними наслідками для економіки, високими цінами на енергоносії, українськими біженцями, військовими чи кібератаками з боку Росії.
На думку експертів ECFR, "російський президент має бути вражений тим, що більшість європейців, очевидно, готові захищати Україну".
- Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не розглядає сценарій напливу біженців з України в разі нового вторгнення Росії.
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