60% європейців підтримують ідею захисту України Євросоюзом і НАТО у разі вторгнення РФ, - опитування

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на результати опитування аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) у Німеччині.



Загалом ідею захисту України Євросоюзом або НАТО підтримують 60% опитаних. Респонденти в Німеччині, Італії, Польщі та Румунії віддали б перевагу місії на рівні НАТО, а жителі Фінляндії, Франції та Швеції - відповіді ЄС.



Близько половини європейців покладають обов'язок захисту України на США, Німеччини чи Франції. Однак лише в Польщі більшість (65%) вважає, що їхня власна країна повинна на стороні України. У інших європейських державах схвалення коливається від 43% (Швеція) до 37% (Німеччина), а серед фінів лише кожен п’ятий поділяє цю думку.



Згідно з опитуванням, громадяни Франції та Німеччини найменше готові ризикувати можливими негативними наслідками для економіки, високими цінами на енергоносії, українськими біженцями, військовими чи кібератаками з боку Росії.



На думку експертів ECFR, "російський президент має бути вражений тим, що більшість європейців, очевидно, готові захищати Україну".



Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не розглядає сценарій напливу біженців з України в разі нового вторгнення Росії.