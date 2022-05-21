87% грузинів вважають, що війна в Україні є їхньою війною, - опозиційна депутатка Деканоїдзе

Про це вона сказала у ефірі Радіо НВ.

"Влада Грузії дуже давно веде політику кокетництва з владою Росії. Кажуть, що ми повинні поводитися дуже тихо для того, щоб не дратувати Росію. Це і є головна лінія для Грузинської мрії – партії (олігарха Бідзіна, - ред.) Іванішвілі, яка зараз править", - розповіла Деканоїдзе.

За її словами, в Грузії так думають не всі.

"Опозиція, медіа, політичні прозахідні партії, люди - всі ті, які підтримують Україну, за словами правлячої партії, ми хочемо війни для Грузії. Ця пропаганда я не думаю, що популярна у Грузії. 87% населення Грузії вважають, що війна в Україні – це наша війна", - підсумувала вона.