87% грузинів вважають, що війна в Україні є їхньою війною, - опозиційна депутатка Деканоїдзе
Опозиційний депутат грузинського парламенту Хатія Деканоідзе заявила, що грузини підтримують Україну
Про це вона сказала у ефірі Радіо НВ.
"Влада Грузії дуже давно веде політику кокетництва з владою Росії. Кажуть, що ми повинні поводитися дуже тихо для того, щоб не дратувати Росію. Це і є головна лінія для Грузинської мрії – партії (олігарха Бідзіна, - ред.) Іванішвілі, яка зараз править", - розповіла Деканоїдзе.
За її словами, в Грузії так думають не всі.
"Опозиція, медіа, політичні прозахідні партії, люди - всі ті, які підтримують Україну, за словами правлячої партії, ми хочемо війни для Грузії. Ця пропаганда я не думаю, що популярна у Грузії. 87% населення Грузії вважають, що війна в Україні – це наша війна", - підсумувала вона.
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