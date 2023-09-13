Директор КМІС Грушецький: більшість українців скептично ставиться до виборів під час війни

Про це повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький в етері телеканалу "Еспресо".

"90% українців проти проведення виборів. Вони вважають, що вибори мають бути проведені після перемоги", - заявив Грушецький.

Якщо Україна проведе вибори під час війни, виникне питання щодо сумнівної легітимності їх результатів. Люди скептично ставляться до дистанційного голосування.

"Якщо вибори проводити, скажімо, через Дію, багато людей будуть вважати, що дані можуть бути фальсифікованими, спотвореними, і це буде підривати легітимність. Влада, яка моніторить дане питання повинна це усвідомлювати", - розповів Грушецький.

Виконавчий директор КМІС зауважив, що кожна влада, яка пропонує закон про референдум, чомусь не формулює пункт "як має формулюватися запитання на референдумах".

"Якщо це так важливо, то чому це ніяк не регулюється законодавчо. Виходить, ми можемо на референдумах виносити запитання в будь якому формулюванні", - підкреслив Антон Грушецький.