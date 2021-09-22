Абсолютний чемпіон світу пообіцяв Усику "дуже важкий вечір" із Джошуа

Про це Тейлор розповів у інтерв'ю каналу Behind The Gloves в YouTube.

За словами британця, який володіє званням абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5), йому складно назвати фаворита поєдинку, але Джошуа має більші шанси на перемогу, в разі, якщо використає свої сильні якості.

"Я нікому не надаю перевагу. Думаю, що природні габарити Джошуа, його сила, швидкість, молодість і навички можуть зробити вечір дуже важким для Усика, особливо на початку бою. Джошуа може його нокаутувати, адже Ентоні різкий і швидкий панчер", - сказав Тейлор.

Водночас він підкреслив, що не може впевнено назвати переможця.

"Я вважаю, що це дуже інтригуюче протистояння. Насправді не знаю, хто переможе. Можливо, я схиляюся в бік Джошуа, але це дуже цікавий поєдинок", - зазначив Тейлор.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb