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Активізація брехні про "брудну бомбу" та "бойових комарів" може свідчити про можливі провокацій з боку РФ, - поспред України в ОБСЄ

23 червня, 2023 п'ятниця
09:15
Війна з Росією Євгеній Цимбалюк

Те, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію про "брудну бомбу" та "бойових комарів", може свідчити про можливі провокації з її боку

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, цитує Укрінформ.

За його словами, нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо намірів створити "санітарну зону" в Україні свідчать про те, що Москва не змінила своїх цілей. Натомість вона досі прагне демонтувати українську державність.

"Активізація Москвою давньої дезінформаційної кампанії про "брудну бомбу" - брехню, яку вже розвіяло МАГАТЕ у своїй вчорашній заяві - та про бойових комарів може свідчити про можливі нові провокації", - сказав Цимбалюк.

Він наголосив, що з огляду на такі геноцидні заяви, підрив Каховської ГЕС і повідомлення про замінування ЗАЕС і заводу "Кримський титан" в Армянську є "суворим нагадуванням про те, що необхідно вжити всіх необхідних заходів для запобігання новим терористичним актам і припинення безкарності російського режиму".

Український дипломат нагадав, що 16 червня, під час візиту африканських лідерів до столиці України, Росія здійснила одну з найбільших ракетних атак на Київ. Це, за його словами, "красномовно свідчить про те, що Росія прагне війни, а не миру".

Також Цимбалюк додав, що альтернативи звільненню всіх українських земель від російської окупації не існує. На це чітко вказують злочини, що їх щодня скоює Росія.

"Відновлення суверенітету України в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та над Кримським півостровом - це єдиний спосіб захистити людей, які там живуть. Ми будемо робити це поступово і системно, крок за кроком", - наголосив постпред України в ОБСЄ.

Що відомо про дезінформаційну кампанію РФ

Раніше пропагандистські ЗМІ Росії поширили фейк про те, що "служба зовнішньої розвідки Росії отримала дані щодо рішення Держінспекції ядерного регулювання України відправити на перероблення партію опроміненого палива з Рівненської АЕС". Тоді ж росЗМІ зазначили, що це паливо було переміщене у двох контейнерах на майданчик сховища в Чорнобилі. За їхніми словами, МАГАТЕ про це не попереджали. Також російська пропаганда стверджувала, що такі дії "можна пояснити намірами України продовжити роботу над брудною ядерною бомбою".

Натомість МАГАТЕ спростувало цю інформацію. Агентство заявило, що було заздалегідь поінформоване українською стороною про переміщення відпрацьованого ядерного палива з Рівненської АЕС на Чорнобильську. Цей процес контролювався експертами Агентства, під чиїми гарантіями зараз перебуває це паливо.

  • 16 червня 2022 року російські окупанти опублікували чергові "докази" існування міфічних біолабораторій в Україні, де начебто Україна разом з США створювали віруси, які б переносили комарі.
  • 8 листопада 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву постпреда РФ при ООН Василя Небензі про українські дрони, які перевозять заражених інфекціями комарів.
Україна
Росія
ОБСЄ
пропаганда
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