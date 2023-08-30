Амбасадорка Британії назвала улюблених українських письменників

Про це вона розповіла в інтерв'ю ВВС.

"Українська мова в літературі мені дається складніше, ніж у нехудожніх книжках. Як не дивно, я змогла читати "Браму Європи" Сергія Плохія. Жодних проблем. І це дивовижно, бо там доволі важкі слова, але я знаю предмет. І я багато читала про Україну раніше, маю певний багаж знань", - сказала дипломатка.

"А ось Ліну Костенко, яку я обожнюю, читати надзвичайно важко. Якось я сіла за неї й за вечір подужала сторінки дві, аж голова заболіла. Але я дуже люблю читати її", - додала Сіммонс.

Також вона розповіла, що любить читати книжки Андрія Куркова.

"Але знову ж таки, мені важко читати його, проте я наполегливо продовжую це робити, бо раніше читала його англійською", - сказала амбасадорка.

На її думку, українська – дуже лірична мова.