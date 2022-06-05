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Американська розвідка недооцінила здатність України до опору РФ та змінює методики аналізу, - AP

5 червня, 2022 неділя
09:37
війна з Росією воїни ЗСУ

Американська розвідка переглядає методики аналізу даних після того, як недооцінила здатність України протистояти російській агресії

Про це повідомляє AP

У агенції дійшли висновку, що помилкові оцінки розвідки, у яких не враховувалися "воля та здатність до боротьби", призвели до того, що від уряду Афганістану Захід очікував ефективного опору талібам, а від України – швидкої капітуляції перед РФ. 

В обох випадках події розвивалися за протилежними сценаріями. Через це спецслужби США мають намір переглянути свої методики аналізу та включити до них додаткові фактори.

Джерела повідомили, що на розгляді перебувають два ключових питання – чому Росія воює гірше, а Україна захищається краще, ніж очікували західні розвідки.

Співрозмовники AP зазначають, що перед повномасштабною війною було достатньо доказів рішучості України. Анексія Криму в 2014 році та вісім років агресії РФ на Донбасі зробили жорсткішим ставлення українського суспільства до Москви, а ЗСУ пройшли через роки навчання та отримували зброю зі США.

Водночас джерела зазначають, що хоча Росія постійно вела гібридні війни, вона не проводила великих наземних операцій із 1980-х років, а багато із заявлених кремлем військових можливостей не були випробувані на практиці. Експорт зброї з РФ створював враження, що у неї набагато більше готових до розгортання ракетних систем і літаків, ніж виявилося насправді.

Серед інших проблем російської армії фахівці називають поганий моральний стан, зловживання військовими РФ наркотиками і алкоголем, а також відсутність кваліфікованого нижчого командного складу.

Колишній директор розвідуправління Пентагону генерал-лейтенант у відставці Роберт Ешлі запевнив, що розвідники все знали, але не очікували, що ці фактори спричинять каскадний обвал та зроблять важкоздійсненними навіть найпростіші операції.

Також джерела AP стверджують, що США перед початком повномасштабного вторгнення рекомендували Україні перекинути війська з Донбасу для зміцнення оборони Києва. Однак тоді президент Володимир Зеленський та його команда ігнорували попередження, можливо, щоб приборкати паніку. На думку одного з американських високопосадовців, це могло статися тому, що Зеленський до цього ніколи не проходив через кризу такого рівня. Проте врешті він отримав всесвітнє визнання за те, що після початку вторгнення відмовився залишити Україну та  зумів взяти ситуацію під контроль.

  • 4 червня командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" бригадний генерал Дмитро Красильников заявив, що в ЗСУ до кінця не вірили, що росіяни розпочнуть широкомасштабне вторгнення одразу по всіх фронтах. 

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Світ
розвідка
Пентагон
ЗСУ
російська агресія
США
розвідка США
американська розвідка
російське вторгнення
AP
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