Американські сенатори зареєстрували резолюцію, яка засуджує використання голоду у якості зброї

Про це йдеться на сайті "Голос Америки".

Резолюція, серед іншого, закликає уряд США визначити пріоритетом виявлення та вирішення випадків, коли голод і навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя в час війни. Також пропонують використовувати гуманітарне реагування – надавати потребуючим країнам продовольчу допомогу.

"В час коли Путін продовжує демонструвати світові свою розбещеність, відрізаючи українські порти та руйнуючи сільське господарство, намагаючись морити голодом тих українців, які пережили його невибіркові бомбардування, я пишаюся тим, що приєднаюся до своїх колег у внесенні цієї резолюції", – заявив один з ініціаторів документу, сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес.

Його колега від демократів сенатор Джефф Мерклі додав, що ця резолюція "закликає адміністрацію Байдена засудити використання голоду як зброї в таких країнах, як Україна та Ефіопія, і зосередити гуманітарні зусилля на подоланні продовольчої безпеки та голоду".

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