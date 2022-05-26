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Уникнути масштабного голоду: для розблокування експорту зерна голова Африканського союзу Салл поїде до РФ і України

26 травня, 2022 четвер
12:33
Світ зерно-війна

Президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл планує відвідати РФ та Україну задля розблокування експорту зерна, щоб уникнути широкомасштабного голоду в регіоні

Про це повідомляє Голос Америки.

"Африка страждає від перебоїв з постачанням продовольства та різкого зростання цін на основні товари та ризикує отримати катастрофічні наслідки, якщо ситуація збережеться", - сказав Салл

За його словами, деякі райони Африки вже сьогодні стикаються з рекордним рівнем голоду, спричиненим кліматичними потрясіннями та економічним спадом у зв'язку з пандемією COVID-19.

Якщо блокування постачання зерна продовжуватиметься і настане голод, то, на переконання  голови Африканського союзу, світ не зможе стримати наслідків, бо вони будуть масштабними для імміграції.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, майже половина із 54 країн Африки залежить від імпорту пшениці з Росії та України.

Президент Сенегалу заявив, що відвідає Москву та Київ, щоб сприяти діалогу між двома сторонами.

  • Нагадаємо, нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук наголосив, що найближчим часом світова спільнота відреагує конкретними діями щодо захисту українських морських портів. За словами експерта, у цьому питанні велике коло зацікавлених сторін.

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Новини
Україна
Росія
Африка
зерно
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