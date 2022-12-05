Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Загалом ніхто не хоче жити при антиковідних обмеженнях, які у Китаї є жорсткими, що навіть обмежують фізичне пересування, а також послаблюють економіку країни. Ці антиковідні бунти є дуже серйозними, тому що вони потенційно можуть підірвати легітимність правління Комуністичної партії Китаю", - прокоментував аналітик.



Петро Шевченко зазначив, що подібні бунти можуть зруйнувати країну з середини, як це вже було неодноразово в історії Китаю, коли народні маси бунтували й це знищувало китайські династії, як, наприклад династію Мін у XVII сторіччі.



"А зараз влада почула народ і пішла на поступки. Тому, сьогодні Китай буде поступово відходити від майже трирічної антиковідної політики та вживати заходів щодо економічного відновлення", - зазначив Шевченко.

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