Антиковідні бунти є загрозою для влади Китаю, бо можуть підірвати легітимність правління Комуністичної партії, - експерт-міжнародник Шевченко
Петро Шевченко, аналітик, аспірант кафедри міжнародної економіки Цзилінського університету, вважає, що подібні бунти можуть підірвати країну з середини, як це вже було неодноразово в історії Китаю
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Загалом ніхто не хоче жити при антиковідних обмеженнях, які у Китаї є жорсткими, що навіть обмежують фізичне пересування, а також послаблюють економіку країни. Ці антиковідні бунти є дуже серйозними, тому що вони потенційно можуть підірвати легітимність правління Комуністичної партії Китаю", - прокоментував аналітик.
Петро Шевченко зазначив, що подібні бунти можуть зруйнувати країну з середини, як це вже було неодноразово в історії Китаю, коли народні маси бунтували й це знищувало китайські династії, як, наприклад династію Мін у XVII сторіччі.
"А зараз влада почула народ і пішла на поступки. Тому, сьогодні Китай буде поступово відходити від майже трирічної антиковідної політики та вживати заходів щодо економічного відновлення", - зазначив Шевченко.
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