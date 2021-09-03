Apple планує почати виробництво власних автомобілів у 2024 році, – ЗМІ

Про це повідомляє 9To5Mac.



За даними видання Digitimes, Apple вже веде переговори з японськими та азіатськими постачальниками, зокрема вже були здійснені візити до компаній Toyota, LG Electronics та SK Group.



Зазначається, що вперше про проєкт Apple Car заговорили ще у 2015 році.



Вже за два роки Apple скоротила роботу над проєктом, щоб зосередитися на базовій технології автономного керування.



Однак, виявилося, що вже у 2019 році Apple знову націлила свою увагу на створення справжнього власного автомобіля.

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