Apple планує почати виробництво власних автомобілів у 2024 році, – ЗМІ
Американська компанія Apple може почати масове виробництво власних автомобілів вже у 2024 році
Про це повідомляє 9To5Mac.
За даними видання Digitimes, Apple вже веде переговори з японськими та азіатськими постачальниками, зокрема вже були здійснені візити до компаній Toyota, LG Electronics та SK Group.
Зазначається, що вперше про проєкт Apple Car заговорили ще у 2015 році.
Вже за два роки Apple скоротила роботу над проєктом, щоб зосередитися на базовій технології автономного керування.
Однак, виявилося, що вже у 2019 році Apple знову націлила свою увагу на створення справжнього власного автомобіля.
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