Аптеки, пошта, банки та комунікації: Зеленський розповів, як на Миколаївщину та Херсонщину повертається нормальне життя

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Звільнення територій Херсонщини – робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину. У Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки, запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику. Миколаївщина – те саме. Повертаємо все, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєву. У Снігурівці розпочато виплату пенсій", - каже Володимир Зеленський.

Президент також звернув увагу на роботу саперів і рятувальників, які працюють на деокупованих територіях.

"І я дякую всім, хто забезпечує відновлення. А особливо нашим саперам і рятувальникам. Завдяки їхній роботі можуть працювати безпечно всі інші. Іще раз повторю всім на деокупованій території: будь ласка, будьте дуже обережні! Росія хоче вбивати навіть після втечі з нашої землі. Тому потрібно бути дуже уважним", - заявив президент Володимир Зеленський.

16 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де військові представили всі наявні дані про інцидент у Польщі.

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