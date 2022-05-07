Армія бомжів. Бутусов пояснив, чому російські окупанти вдягаються й взуваються як волоцюги та постійно мародерять

Про це на прикладі узятих в полон у селі Шестаково, що на Харківщині, представників країни-агресора в суботу, 7 травня 2022 року пояснив у себе на фейсбуці український журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов.

"Бомжуватий вигляд та нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття та форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися та утеплитися. Логістика в російській армії та забезпечення дуже примітивні. У формі вони знімаються для репортажів у тилу, для пропаганди, а на передовій виглядають приблизно отак, одягають під низ бушлатів викрадені теплі речі, часто зверху натягують цивільне", - зазначив Бутусов.

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За його словами, наразі у Шестково узято в полон "8 військовослужбовців різних російських підрозділів, переважно зі складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ".

"Підрахунок знищеної та захопленої техніки та особового складу продовжуються, йде зачистка", - додав Юрій Бутусов.

"Українські війська продовжують наступальні операції в Харківській області", - наголосив журналіст.

Світлини з місця подій у Шестаково від Юрія Бутусова

Нагадаємо, українські підрозділи продовжують успішно відтісняти ворога від Харкова назад до російського кордону.

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