Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Харківської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Козловський.

"Нам не потраплялись військовослужбовці, які були нещодавно мобілізовані. Були ті, хто з квітня, з червня воювали. Є тенденція, що вони саме ті, хто відмовлявся воювати і їх саме залишили. Російська армія під час відступу залишила саме відмовників, які не бажали брати участь в військовій операції", - зазначив він.

За словами військового, ці дані підтверджують документи.

"Це не просто слова, є підтвердження - багато документів, які зараз вилучаються в місцях проживання окупаційних військ. Зараз можна стверджувати, що їх умисно залишили. Покинули своїх", - підсумував Козловський.