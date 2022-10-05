Армія РФ під час відступу на Харківщині залишила військових, які відмовлялись воювати, - боєць ЗСУ
Росіяни умисно залишили під час відступу у Харківській області бійців, які відмовлялись воювати - це підтверджено документам на деокупованій території
Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Харківської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Козловський.
"Нам не потраплялись військовослужбовці, які були нещодавно мобілізовані. Були ті, хто з квітня, з червня воювали. Є тенденція, що вони саме ті, хто відмовлявся воювати і їх саме залишили. Російська армія під час відступу залишила саме відмовників, які не бажали брати участь в військовій операції", - зазначив він.
За словами військового, ці дані підтверджують документи.
"Це не просто слова, є підтвердження - багато документів, які зараз вилучаються в місцях проживання окупаційних військ. Зараз можна стверджувати, що їх умисно залишили. Покинули своїх", - підсумував Козловський.
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