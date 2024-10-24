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Головна Статті Близько 40% площі Селидового перебуває під контролем армії РФ: на Покровському напрямку діє 70 тис. військ ворога. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Близько 40% площі Селидового перебуває під контролем армії РФ: на Покровському напрямку діє 70 тис. військ ворога. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 жовтня, 2024 четвер
20:37
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Відстань між Селидовим і Покровськом становить близько 18 кілометрів. Ця територія є надзвичайно складною, і саме тут сьогодні відбувається більшість бойових зіткнень

Зміст

Наступ російських військ на Селидове

Оборону в Селидовому тримає 15-та бригада Національної гвардії "Кара-Даг", яка була перекинута туди в серпні, коли ворог активізував свої дії на Покровському напрямку. З понеділка ситуація критично ускладнилася. Ворог почав артилерійську підготовку, яка тривала близько 20 годин, обстрілюючи позиції ЗСУ. Після цього розпочалися атакуючі штурми з трьох напрямків: півночі, півдня та сходу. Селидове вразливе через дві дороги, які забезпечують функціонування міста. Одна з них веде до Вишневого, а просування до цього населеного пункту по залізниці стало можливим після захоплення ворогом Цукуриного та Українська.

Після захоплення Новогродівки, на півночі ситуація ускладнилася через вплив на логістичні шляхи, які забезпечують Селидове. Атаки зі сходу продовжуються, ворог намагається проникнути в приміську забудову. Інформація свідчить, що штурми відбуваються майже кожні 20 хвилин малими групами противника. Ворог частково зайшов у приміську забудову, на деяких будівлях з’явилися російські прапори. Проте бригада "Кара-Даг" продовжує тримати оборону, хоча близько 40% площі міста перебуває під контролем ворога. Місто поділене на дві частини річкою Солона, і північна та північно-західна частини залишаються під контролем українських підрозділів.

Після артилерійської підготовки ворог значно збільшив кількість засобів РЕБ, що впливають на роботу FPV-дронів ЗСУ. Щодня над Селидовим перебуває 10-12 розвідувальних дронів "Орлан", Zala, які допомагають противнику коригувати вогонь артилерії, що суттєво ускладнює дії Збройних сил. Речник бригади "Кара-Даг" повідомив, що підрозділи продовжують утримувати противника від просування, але ситуація залишається вкрай складною через бойові дії одразу на трьох напрямках. Крім того, ворог має перевагу в живій силі та техніці.

За даними групи "Інформаційний спротив", на Покровському напрямку діє близько 70 тис. військ противника, з яких 15 000 – резерв. Загалом на напрямку у противника зосереджено близько тисячі артилерійських систем, що є найбільшою кількістю серед усіх напрямків. Поєднання артилерії, живої сили та засобів радіоелектронної боротьби значно впливає на оборону ЗСУ. Але якщо бригада "Кара-Даг" та інші підрозділи залишать Селидове, це не буде критичним рішенням. Важливо знайти баланс між утриманням міста та переходом на інші рубежі, щоб уникнути втрат, як це було у випадку з Вугледаром.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що ситуація з боєприпасами для Збройних сил покращилася. Співвідношення між вогнем української та російської артилерії зараз складає приблизно один до двох, що є значним покращенням порівняно з початком року, коли це співвідношення було 1:7 або навіть гірше. Це свідчить про те, що або покращилося постачання боєприпасів до ЗСУ, або погіршилася ситуація у противника через знищення значної кількості артилерійських складів. Відомо, що було знищено щонайменше три потужних арсенали ГРАУ, що, ймовірно, вплинуло на постачання боєприпасів на різні напрямки фронту. Хоча Гаврилюк зазначив, що росіяни не мають обмежень у використанні артилерійських снарядів, але статистика співвідношення пострілів покращилася. Це важливо враховувати, оскільки в перспективі постачання боєприпасів від наших партнерів буде ще більшим.

Сучасні технологічні зразки для ЗСУ

Українська компанія, стартап Buntar Aerospace, розробляє безпілотний авіаційний комплекс дальньої розвідки під назвою "Бунтар-1". Богдан Сас, співзасновник та CPO (Chief Product Officer - директор з розвитку продукту) проєкту Buntar Aerospace розповів, в чому особливість безпілотної розвідувальної системи.

"На фронті необхідно знищувати ворога керованими та некерованими боєприпасами. Для цього потрібно ідентифікувати цілі з повітря, що наразі є найважливішим способом їх виявлення. Ми маємо глибоку експертизу в тому, як ведуться бойові дії та розвідка з повітря сьогодні, і цифровізуємо цей досвід, отриманий від багатьох військових частин, у продукти для розвідки та ураження цілей", - зазначив він.

Працюючи з безпілотником, компанія виявила дві великі проблеми, каже Сас: "Йдеться про недосконалість апаратного забезпечення безпілотників та систем керування, а також навчання особового складу. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чисельність Збройних сил суттєво зросла, і до дороговартісних комплексів, які вже стоять на озброєнні, долучаються недосвідчені екіпажі. Тут і є місце для штучного інтелекту. Програмне забезпечення допомагає оператору якісніше та безпечніше керувати безпілотником, ефективніше знаходити та розвідувати цілі, а також зберігати літаки. Економіка в сучасній війні відіграє величезну роль. Відомі випадки, коли дороговартісний літак за 100-200 тис. доларів губився на другому ж польоті через помилки екіпажу. Тому тут є можливість  дізнаватися, як працюють найбільш досвідчені екіпажі, і цифровізувати цей досвід, щоб інші екіпажі могли якісно та безпечно керувати літаками", - пояснив він.

Зразки системи "Бунтар-1" використовуються військовими на полі бою. 

"За пів року ми провели значну роботу над розробкою. Ми фіналізували виріб, і він уже використовується військовими в зоні бойових дій. Відгуки дуже позитивні. Ми також є членами кластера від Міністерства цифрової трансформації Brave1 і активно рухаємося в напрямку отримання державних дозволів, щоб цей виріб могли ставити на озброєння не тільки за рахунок волонтерських коштів, грантових програм і меценатів, а й за кошти військових частин, які дійсно цього потребують", - розповів Сас.

Стартап Buntar Aerospace залучив значні кошти від приватних інвесторів, майже 1 млн доларів.  Велику роль у побудові цієї компанії відіграє переконання членів команди, співзасновників та інвесторів, каже співзасновник. За його словами, всі хочуть мати потужний елемент українського ВПК, який допомагає боротися з агресією. Також це велика перспектива, можливість застосування досвіду для майбутніх війн або їх недопущення. 

"Ми маємо великий інтерес з боку Заходу, відвідували конференції та закриті демонстрації для армій країн НАТО, отримували високі відгуки. Ба більше, ми мали можливість навчати Збройні Сили тактикам і способам ведення війни, які використовуємо ми. Україні є багато чого навчити Захід, і ми маємо можливість ділитися цим досвідом. Зараз над проєктом працює понад 60 осіб. Вони зосереджені на кількох напрямках: розробка програмного забезпечення, система для планування та виконання безпілотних місій, модернізація та покращення "Бунтар-1", а також інші вироби. Наприклад, ми отримали великий запит щодо спроможності знищувати цілі, знайдені розвідником, і команда активно працює над цим. Масове виробництво вже відбувається. Йдеться про суттєве розширення спроможностей для сил оборони", - повідомив Сас.

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