Хаотична втіха життям, оповідання для реготання і таємниця Темних Вод – 5 книг про те, як все вдається

Лора Вандеркам. Я знаю, як їй все вдається: Тайм-менеджмент успішних жінок. – К.: Книголав, 2024

Побачити хоч якусь систему серед "усієї цієї хаотичної втіхи життям", яка згадується у цій книжці, і про яку довкола тільки й мови, хотіли б не тільки українці. І нехай час зараз такий, що таймер у багатьох з нас поставлений лише на "повітряну тривогу", але жінки це такі берегині нашого спокою, що іноді тільки їм підвладні ще й ніші, позачасові та несусвітні речі. І недаремно авторка цього бестселеру написала книжку "Що найбільш успішні люди роблять перед сніданком". Перед сніданком, Карл! І це не "легкий секс", як у відомого ректора, а таке, що більшість чоловіків навіть за тиждень не переробить. Тож не дивно, що у своїй новій книжці "Я знаю, як їй все вдається" Лора Вандеркам розвінчує чергові стереотипи на кшталт того, що жінка, яка займається розвитком кар’єри, навряд чи матиме щасливий шлюб, час для дітей, соціальне життя, хобі, не кажучи вже про повноцінний сон. (Не секс, ні). Оскільки балансу між особистими й робочими справами насправді можна досягти, адже всі ці стереотипи просто ігнорують тих жінок, яким вдалося це зробити! Хай там як, але авторка – відома експертка тайм-менеджменту - вирішила не сліпо довіряти балачкам, а зібрати перевірені дані. Вона проаналізувала хронометражі з життя жінок, які заробляють щонайменше $100 000 на рік, і на прикладі сотень історій довела: не варто відмовлятися від того, що ви дійсно любите, потрібно лише правильно організовувати свій час. "У процесі роботи над цими дослідженнями я зрозуміла дві речі, - зауважує вона. - По-перше, більшість історій та стратегій були історіями схожих на мене жінок, тобто таких, котрі водночас займались і роботою, і сім'єю. По-друге, хоч я просила своїх співрозмовників детально описувати власне життя, все ж найчастіше доводилося спиратися саме на їхні цікаві замальовки й історії. Мені захотілося побачити певну систему, якийсь розклад серед усієї цієї хаотичної втіхи життям. Я прагнула подивитися на те, як вони розподіляли свій час, і дізнатися, до яких відкриттів це приведе. Ось чому я написала цю нову книжку, ось чому і надягла шапочку дослідника зверху на капелюх журналіста, намагаючись зрозуміти, який же вигляд має 1001 день із життя успішних жінок та їхніх сімей".



Роберт Грін. Майстерність. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2024

Перед читанням цієї непересічної книжки варто згадати, що будь-яка геніальність – це талант у згорнутому вигляді. Причому під "будь-чим" мається Божий дар і природний хист кожного – від листоноші до художника. І ніякі відмовки, нехай навіть настояні на патріотичних дріжджах, не змінять парадигми, якої радили дотримуватися наші класики. Мовляв, українському мистцю насамперед треба думати про картину, яку він малює, а не про те, що він українець. І в "Майстерності" Роберта Гріна нам недаремно нагадують, як у певні періоди життя ми можемо відчувати несподіваний приплив енергії, сили та креативності. Зазвичай це трапляється під час кризових ситуацій, коли є нагальна потреба розв'язати проблему чи виконати термінове завдання, або як наслідок тривалої та копіткої роботи над проєктом. То що ж це таке, спитаєте? Невже нюхання гнилих фруктів, сидіння в холодній ванні чи писання стоячи в гамаку, в темній кімнаті чи під ковдрою, як описував творчі ноу-хау відомих письменників польський дослідник Ян Парандовський у своїй "Алхімії слова"? У будь-якому разі, Роберт Грін називає це "майстерністю". Його посібник має допомогти тим, хто прагне розвинути власну майстерність, адже її секрет уже є всередині вас. Тобто "розгорнути" свій талант у неминучу, сподіваємося, геніальність, як було мовлено вище. Зокрема на прикладі таких Майстрів справи, як Леонардо да Вінчі, Наполеон Бонапарт, Чарльз Дарвін, Томас Едісон, Марта Ґрем та інші, ви дізнаєтеся, як: знайти своє покликання; пройти необхідні етапи учнівства; розвинути соціальний інтелект; пробудити Багатовимірний розум. І все це, зважте, без польських "алхімій".



Таня Гуд. Таємниця Темних Вод. – Х.: Ранок, 2024

Понад усе на світі героїня цієї книжки прагнула спілкуватися з людьми. Інколи, як свідчить підзаголовок нашої добірки, їй це вдавалося. Безперечно, й самій "Таємниці Темних Вод" Тані Гуд вдасться захопити вашу увагу, адже це фантастична повість, сповнена яскравих образів з української міфології від відомої вітчизняної письменниці, ще й доповнена кольоровими ілюстраціями української художниці. Не менш чарівна та гарна – але й небезпечна, як кожна фатальна красуня! – головна героїня бабусиних легенд, які змалечку знає дівчинка Орися, яка живе в одному селищі поблизу боліт. "Болотяниця не пам'ятала свого справжнього імені. Вона не знала, ким була, перш ніж стала собою. Чиєюсь донькою, сестрою, подругою? Можливо, навіть мамою? Та, попри те що її попереднє життя було стерте з пам'яті, а поміж жителів боліт вона була справжньою принцесою, яку всі поважали, Болотяниця понад усе на світі прагнула спілкуватися з людьми. Не мовчазними рибами, ропухами й іншими болотяними створіннями, а людьми. Справжніми живими людьми. Інколи їй це вдавалося". Натомість Орися - відмінниця, тишко, які поважають у школі за те, що завжди дає списати – не витримує гіперопіку мами, які повернулася додому, і навіть до школи за руку водить, через що дівчинка, яка й без того не має друзів, стає об’єктом насмішок. "Орися мусила довести всім, що не така, як про неї думають, - дізнаємося ми про подальший перебіг подій. - А це означало: перестати бути невидимкою й зробити те, на що вона ніколи б раніше не наважилася. Стати іншою". Тож не дивно, що кпини від однокласників і самотність заводять дівчинку в глиб боліт, де не ходять люди, і живе згадана Болотяниця, яку й зустрічає Орися. Що з того вийде? Як складуться їхні стосунки? Прочитайте цю захопливу історію, щоб дізнатися – і про це, і про справжню Таємницю Темних Вод.



Кертіс Сіттенфельд. Романтична комедія. – К.: Artbooks, 2024

"Усі засміялися, хоча сміх на пітчингу може також означати, що ти зарано розкрив усі карти, - визнає героїня цієї книжки. - Через це часом люди пітчили підставні ідеї, та я ризикувала й ділилася". І слід визнати, їй це вдалося, як ми й попереджали у підзаголовку до нашої добірки! Адже мова про "Романтичну комедію" Кертіс Сіттенфельд, чиї книжки-бестселери за версією "New York Times" перекладені тридцятьма мовами. За сюжетом, комедійна сценаристка думає, що велике кохання їй не судилося, але чарівний попспівак діє всупереч її припущенням. Адже хоч наша героїня й сценаристка вечірнього комедійного шоу, яке щосуботи виходить у прямому ефірі, і має за плечима не один досвід нещасливих стосунків, але вона давно припинила шукати кохання. Тобто вибрала натомість випадкові зв’язки, кар’єрний успіх і хороші стосунки з вітчимом. Але коли її друг і колега-сценарист починає зустрічатися з розкішною акторкою, яка брала участь у шоу, вона обурюється і пише скетч, де водночас кепкує з цього явища і наголошує, що жінці навряд чи могло б так пощастити. Утім, це була б комедія, якби дія закрутилася ще кумедніше (і це, повірте, ще й не спойлер!). Бо коли до шоу в ролі ведучого й музичного гостя на тиждень приєднується зірковий попспівак, який, за чутками, любить зустрічатися з моделями, стається те, що має статися. Героїня, звісно, захоплюється зіркою, і навіть гадає, що між ними пробігла іскра, але це ж не романтична комедія, а реальне життя. А в реальному житті такий чоловік, як він, нізащо б не зустрічався з такою жінкою, як вона... чи не так? Подивимося, чи пак почитаємо, еге ж?



Рената Пйонтковська. Оповідання для реготання. – Х.: 4mamas, 2024

У героя цих оповідань Томека, про якого мова в ""Оповіданнях для реготання" Ренати Пйонтковської все не вдається тільки на початку. Далі вже іде легше. Наче процес взування нашого героя в дитячому садку, коли червона від натуги вихователька, якій вже трусяться руки, нарешті впоравшись із завданням, раптом дізнається, що черевики не взувалися, бо лівий переплутали з правим. А потім з’ясовується, що це взагалі чуже взуття. І все б нічого, якби не мороз надворі, а рукавички, сховані Томеком, залишилися в черевиках. «Здається, вихователька ледве не знепритомніла, - повідомляє малий. – Вона заплющила очі й схопилася за вішалку. Хтозна – чому Черевики – це ж найкраща схованка. Що тут незрозумілого? Дорослим, схоже, це невтямки". Тож саме у цій чарівній книжці відома дитяча польська письменниця з гумором розповідає історії цього самого Томека, який, уточнимо, ходить до старшої групи садочка. І навіть у таких буденних дитячих справах як згадане взування, а далі гра у футбол чи малювання з героєм оповідань трапляються надзвичайно кумедні випадки. У будь-якому разі ці оповідання – може, для реготання, а може, й для замислення - сповнені почуття любові та взаєморозуміння. Вони допоможуть не лише дитині, а й деяким батькам (і вихователькам!) познайомитись з різними людськими чеснотами, а всій родині (і навіть цілому садку) отримати добрячу порцію здорового сміху! Ну, й (не)веселих роздумів, як ми вже й казали.