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Аналітика

Новинки ОПК України: детально про бронеавтомобіль INGUAR-3 та сучасну машину розмінування. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
6 березня, 2024 середа
21:42
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Українські виробники виготовляють дрони та засоби РЕБ для потреб ЗСУ. Втім, кількість напрямів, за якими наші розробники прагнуть створити й створюють нові зразки техніки є набагато більшою. Для прикладу можна сказати про багатоцільовий бронеавтомобіль INGUAR-3 та нову машину для механічного розмінування

Новий багатоцільовий бронеавтомобіль  INGUAR-3  українського виробництва

Бронеавтомобіль INGUAR-3 - це нова розробка Київського виробничого підприємства. Лише кілька днів тому зʼявилась інформація про цей проєкт. Його розробники говорять, що цей автомобіль являє собою нову генерацію модульних тактичних бронеавтомобілів, які можна адаптувати під будь-які завдання.

Засновник і директор компанії Inguar Артем Ющук розповів, що INGUAR-3 є першим українським бронеавтомобілем, розробленим за стандартами НАТО 4569 і є першою українською модульною платформою, яка створена на власному шасі. Основна перевага цього шасі полягає в тому, що її можна конфігурувати у форматі 4x4, або 6x6. За словами Ющука, обираючи різні формати шасі, можна змінювати задню капсулу бронеавтомобіля, що дає можливість застосовувати машину в ширших варіаціях та покривати більше потреб.

бронеавтомобіль Inguar-3
Бронеавтомобіль INGUAR-3 (фото: inguardefence)

Артем Ющук зауважив, що розробники повністю відмовились від готового шасі. За його словами, шасі до INGUAR-3 створено самими розробниками. Також до INGUAR-3 взяли окремо елементи трансмісії, двигун та елементи ходової частини бронеавтомобіля. Самі спроєктували та виготовили раму і робили все для того, щоб максимально локалізувати виробництво в Україні та реалізувати ті знання, які ми змогли отримати на практиці. За словами Ющука, розробники вивчили основні переваги бронемашин, які стоять на озброєнні ЗСУ, і реалізували їх у новому проєкті. Також було враховано і недоліки.

Артем Ющук повідомив, що сьогодні вже є перший готовий дослідний зразок бронеавтомобіля INGUAR-3. Він пройшов заводські випробування і наразі повністю готовий до державних випробувань. Зокрема, через спрощену процедуру державних випробувань розробники планують завершити цей етап протягом наступних двох місяців.

бронеавтомобіль Inguar-3
Бронеавтомобіль INGUAR-3 (фото: inguardefence)

Артем Ющук наголосив, що сьогодні команда з проєктування та виготовлення INGUAR-3 складається з 50 осіб. За перший рік серійного виготовлення планується повністю підготувати 150 бронеавтомобілів INGUAR-3. Цей процес не є легким, оскільки виробники планують масштабувати виробництво та виготовлення окремих деталей до машин. Якщо виробництво деталей буде локалізовано в Україні, то планується збільшити виготовлення INGUAR-3 кратно до 150 одиниць.

Також, як зазначив Артем Ющук, INGUAR-3 створювався безпосередньо з військовими. Оскільки на початку проєкту виробники звертались до Департаменту військово-технічної політики, де отримали відповідь, що зараз немає доцільності відкриття науково-дослідних робіт. Відповідно науково-дослідну роботу виробники проводили самі та намагались залучити максимальну кількість людей, які оперують різними зразками подібної техніки. Таким чином у проєктуванні INGUAR-3 розробники робили акцент саме на досвід військових. Зокрема, на машину було встановлено систему РЕБ, систему захисту від хімічних уражень. Також військові просили зробити машину максимально легкою в ремонті для того, щоб лагодити бронеавтомобіль в польових умовах.

В Україні створюється машина механічного розмінування

Директор ТОВ НВК "АРМАЛАЙН" Денис Сіліч розповів про розробку нової української машини розмінування. Сьогодні тема розмінування є дуже актуальною. Україна вже отримала чимало зразків машин розмінування від партнерів, втім Україна має створювати власні машини. Саме тому, за словами Сіліча, компанія "АРМАЛАЙН" почала зі створення машини розмінування малого класу, аналог чеської машини "Божена-4". Ця машина має таку ж потужність та елементи розмінування. Втім, українська машина розмінування є новішою в розробці щодо сучасних технологій.

Денис Сіліч повідомив, що машини розмінування наших партнерів постачаються з різноманітним обладнанням. Тому є досить високовартісними. Це дозволяє зробити її більш універсальною інженерною технікою. Українська розробка також має подібну опцію, але базова комплекція буде лише для механічного розмінування. Розробники значно покращили продуктивність машини розмінування. Зокрема, зменшили перегрівання й збільшили потужності двигуна, що дозволяє більше працювати й збільшити площу розмінування.

За словами Дениса Сіліча, сьогодні вже збирається перший дослідний зразок. Далі зразок повинен пройти тестові випробування, за якими буде вирішена подальша доля виробництва. Будуть враховуватись всі умови. Зокрема, здатність машини витримати різні вибухи різних мін, а також їх кількість. Сіліч наголосив, що нова українська машина для розмінування буде використовуватись не лише для гуманітарного розмінування, а й для потреб військових частин.

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