Повітряні сили ЗСУ влучили по підземному командному пункту РФ. Колонка Сергія Згурця

Атака зі знищення ракетного катера "Івановець" Чорноморського флоту була здійснена декількома дронами, щонайменше їх було використано 6. На самому ракетному катері було 40 окупантів.

Також сьогодні з'явились нові подробиці удару Повітряних сил далекобійними ракетами по російських військових об'єктах в зоні аеродрому Бельбек. Цей удар відбувся вчора, є відео з підтвердженням потужних вибухів. Удар був завданий крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP. Ворог підтверджує, що до цілей прорвалося п'ять ракет. Але окремі російські пабліки написали, що було знищено декілька військових літаків на цьому летовищі, йшлося про винищувачі Су-27. Проте, бойова частина Storm Shadow, в першу чергу, призначена для знищення захищених підземних об'єктів. За результатами аналізу OSINT, можна зробити висновок, що одна з ракет Storm Shadow влучила по підземному командному пункту самої авіабази, поблизу летовища Бельбек.

Росіяни писали, що в результаті удару було вражено вузол зв'язку, але за нашими оцінками, ймовірно, йдеться про радіоцентр штабу всієї авіації Чорноморського флоту.

Виробництво FPV-дронів в Україні

Сьогодні українська компанія TAF Drones сфокусована на тому, щоб закрити потреби у базових FPV-дронах. У 2024 році TAF Drones планує виготовити близько 350 тис. дронів.

"За січень 2024 року ми виробили 18 тис. дронів, у лютому буде виготовлено 25 тис. У березні ми збільшимо виробництво дронів до 30 тис. Наша ціль у 2024 році - зробити не менше, ніж 350 тис. дронів. Це буде комбінована історія між замовником від держави, благодійними фондами та тендерами Prozorro від міських рад, адміністрацій тощо. Я впевнений, що у цьому році наша держава, підприємці зроблять більш ніж 1 млн дронів. Ми постійно вдосконалюємо наше рішення, це дрони з тепловізійними камерами, дрони, які більш стійкі до РЕБу, що дуже важливо наразі. Адже противник вдосконалює свою систему захисту, як і ми, тому нам потрібно постійно змінювати технологічні рішення", - розповів керівник компанії TAF Drones, підприємець, меценат Олександр Яковенко в етері телеканалу "Еспресо".

Окрім держзамовлень є дуже багато благодійних організацій, приватного бізнесу, який допомагає війську і вони також замовляють дрони.

"Наш фінальний фокус - донаведення до цілі на 300-400 м, щоб дрон долітав самостійно. Тоді його неможливо заглушити. Рівень наших пілотів може бути нижчий", - додав Яковенко.

Також компанія TAF Drones розробляє так званий народний літак. Тобто літак "Камікадзе" з дуже низькою ціною, до 80 тис. грн, який може нести 4 кг на відстані 40 км. Ймовірно, з березня 2024 року компанія почне їх серійно випускати. Крім того, вони працюють над розробкою реактивних ракет малого радіуса дії, тобто до 70 км на твердому паливі. Зараз є технологічні рішення, які ймовірно, почнуть застосовувати найближчим часом.

Розробка дронів зі штучним інтелектом та ракет

Рішення вже протестували в бойових умовах, на полігонах. Питання лише в тому, що наразі це рішення досить "дороге". Коли вартість одного дрону складатиме 250-200 дол., компанія зможе масово його використовувати. Дуже дорого ставити таку систему на кожен дрон зараз.

За словами Яковенка, наразі є кооперація з командами. Сьогодні дуже багато молодих перспективних команд, TAF Drones їх об'єднує. Оскільки є можливість фінансова, щоб діяти таким чином швидше. Конкуренція між розробниками є, кожен хоче зробити свій продукт найкращим, але усі розуміють, що це робиться насамперед заради перемоги України. Тому TAF Drones купує певні рішення в інших команд, яких вважає більш технологічними. Дрони, ракети це багатокомпонентне рішення. Тому команди завжди обмінюються досвідом.

Роль держави у виробництві

"Держава допомагає у розвитку цієї індустрії. Наприклад, ми завозимо комплектуючі запчастини без мита і без ПДВ, це дуже важливо. Це знижує наші витрати ми можемо більш ефективно використовувати гроші. Сьогодні є велика перспектива у цій галузі для нас. Україна може не тільки використовувати цю індустрію для захисту своєї держави, а розвинути експорт і потенціал", - вважає Яковенко.

В плані розвитку БПЛА індустрії, держава зробила все можливе, щоб бізнес розвивався. Є держзамовлення, багато тендерів, на Prozorro, наприклад, є відсутність мит, низькі податки й, що важливо також, це бронювання. Бронювання, це дуже великий крок назустріч галузі, який зробила держава. Компанія критичної інфраструктури може бронювати певну кількість своїх співробітників.

Темпи виготовлення FPV-дронів

Компанія TAF Drones використовує конвеєрний монтаж, не автоматизований. Кожна людина робить свою роботу, хтось паяє хто вас прикручує, хтось налаштовує чи тестує, а щось можна автоматизувати. На жаль, працювати повністю автоматизовано і системно немає можливості. Компанія постійно змінює локацію. Дрони збираються у 6 містах, це 12 локацій, які кожних три місяці переїжджають. Тому стовідсоткова автоматизація майже неможлива. Однак, компанія покращує показники конвеєрним збиранням та навчанням. Наразі одна людина збирає 7-8 дронів на день, а раніше це було 5-6.