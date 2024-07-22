Зміни в Уряді. Як Трамп сплутав карти Зеленському

Події у Сполучених Штатах, де через 3,5 місяці відбудуться президентські вибори, загальмували процеси прийняття рішень у й без того не достатньо збалансованій системі української влади.

"Президент поїхав на зустріч із Байденом зі Свириденко, Камишіним, зрозуміло. Ось вони – нова очільниця уряду та її заступники. І що? Виявилося, що показувати їх треба було зовсім іншим людям", – скаржиться наше джерело в ОП.

Майбутні вибори в США і в ОП, і у Верховній Раді вважають чи не найбільш доленосними в історії України. І від правильного позиціювання у стосунках з кандидатами на посаду президента США, і, головне, з майбутнім їх переможцем, залежить не тільки питання війни та миру, постачання зброї та об’єм фінансової допомоги, а й, врешті, наскільки довго Володимир Зеленський та його команда протримаються при владі.

Станом на зараз результати електоральних опитувань у США показують, що лідером перегонів є Дональд Трамп і його підтримка, ймовірно, буде зростати. Це змушує на Банковій нервувати, бо Трамп – очевидний прихильник перемовин України з РФ, і старт, і, головне, результат яких можуть бути сприйняті суспільством неоднозначно. Але, головне, у владі вважають (і небезпідставно), що перемога Трампа та його дії за її підсумками не є прогнозованими до кінця.

Дональд Трамп може знайти спільну мову з Володимиром Путіним швидше, ніж із Володимиром Зеленським

Фото: gettyimages

Втім, ще до відмови Джо Байдена балотуватись, в Офісі розпочали змінювати акценти у стосунках з його опонентом, натякаючи на готовність прийняти ініціативи Трампа ще до оголошення результатів виборів в Америці.

19 липня Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, зауваживши домовленість під час особистої зустрічі з ним "обговорити кроки, які можуть зробити мир чесним і справді тривалим". Своєю чергою, Трамп, у своєму пості у соцмережі TruthSocial назвав розмову з Зеленським «дуже доброю» та підкреслив, що "я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання".

Джерела у фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді не виключають, що українська влада, зважаючи на перебіг передвиборчої кампанії у США, буде шукати можливості для "зближення позицій з провідним, на сьогодні, кандидатом". Це, з одного боку, означає, що питання зміни голови уряду відходить на другий або й, навіть, на третій план. Втім, це не є до кінця очевидним.

Після відставок Сольського та Кубракова (ми детально писали про зміни міністрів раніше) залишаються вакантними посади віцепрем’єра, міністра інфраструктури, міністра аграрної політики. І якщо з кандидатурою віцепрем'єра з питань відновлення, майже все зрозуміло – на цю посаду планують призначити заступника голови ОП Олексія Кулебу – з іншими зрозуміло далеко не все. І, найважливіше: змінювати прем'єра Дениса Шмигаля на його фактичну заступницю Юлію Свириденко чи залишити як є?

Денис Шмигаль

Фото: Телеграм Шмигаля

На користь Шмигаля грає багато факторів. По-перше, він нікому не заважає. По-друге, влада планує впровадити цілу низку непопулярних рішень, серед яких значне підвищення податків, що цілком прогнозовано викличе вибух невдоволення у суспільстві. Чи не краще цей негатив перекласти на плечі Шмигаля. А там вже вирішувати, знімати його чи ні.

Втім, навіть після підняття податків Україна не зможе повністю себе забезпечувати. Альтернативи допомозі Заходу немає. Тому ще одна фігура в Уряді, над якою згущуються хмари, — віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Незрозуміло, чи зможе він впоратись зі зміною вектору у відповідь на урахування ініціатив Трампа? Кулеба терміново летить до Китаю, аби обговорити, у тому числі й пропозиції Трампа.

Володимир Зеленський вважає, що Сі Цзіньпінь може стати ефективним посередником під час мирних перемовин з Росією. Але чи зможе бути ефективним комунікатором між командою Трампа, Китаєм та Росією Кулеба? Він, щонайменше, має продемонструвати здатність до цього.

Жертвою політики непопулярних реформ може стати міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Після скандалу з НАБУ з "трактів" на посаду міністра регіональної політики вилетів Олексій Чернишов. За останньою версією можливої конфігурації уряду міністерство інфраструктури взагалі не будуть розділяти, але воно матиме окремого голову.

Не закінчено епопею зі зміною міністра внутрішніх справ – на цю посаду може бути призначено діючого голову СБУ Василя Малюка. Також, в ОП розмірковують над звільненням з посади міністра освіти та науки Оксена Лісового (який у тому числі у зв’язку з цим активно запроваджує обмеження у системі освіти з метою протидії її використанню для ухилення від мобілізації), міністра юстиції Дениса Малюськи та віцепрем'єр-міністерки з питань ВПО та окупованих територій Ірини Верещук.

Головною проблемою будь-яких рішень щодо змін у владі є те, що Офісу Президента немає що продемонструвати у вигляді умовних "перемог". А "зрад", навпаки, чимало.