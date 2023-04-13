Про це інформує Служба безпеки України.

"Окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року", - коментують знахідку правоохоронці.

У покинутій будівлі поблизу військового об'єкту виявили:

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Також у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем знайшли ще один замаскований ворожий тайник. Де були набої калібру 7,62 мм, два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них.

Усі виявлені боєприпаси відправили підрозділам Збройних Сил України.