Артснаряди, гранати, набої до стрілецької зброї: на Чернігівщині виявили два схрони з боєприпасами армії РФ
СБУ виявила у прикордонній території Чернігівської області два схрони з російськими боєприпасами, зокрема, артснаряди, гранати та набої до стрілецької зброї
Про це інформує Служба безпеки України.
"Окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року", - коментують знахідку правоохоронці.
У покинутій будівлі поблизу військового об'єкту виявили:
- 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
- бойові гранати;
- 800 набоїв до стрілецької зброї.
Також у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем знайшли ще один замаскований ворожий тайник. Де були набої калібру 7,62 мм, два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них.
Усі виявлені боєприпаси відправили підрозділам Збройних Сил України.
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