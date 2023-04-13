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Артснаряди, гранати, набої до стрілецької зброї: на Чернігівщині виявили два схрони з боєприпасами армії РФ

13 квітня, 2023 четвер
14:26
війна з Росією

СБУ виявила у прикордонній території Чернігівської області два схрони з російськими боєприпасами, зокрема, артснаряди, гранати та набої до стрілецької зброї

Про це інформує Служба безпеки України.

"Окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року", - коментують знахідку правоохоронці.

У покинутій будівлі поблизу військового об'єкту виявили:

  • 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
  • бойові гранати;
  • 800 набоїв до стрілецької зброї.

Також у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем знайшли ще один замаскований ворожий тайник. Де були набої калібру 7,62 мм, два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них.

Усі виявлені боєприпаси відправили підрозділам Збройних Сил України.

  • На Чернігівщині виявили два схрони. У сховках було понад 2 тис. набоїв, тротил, електродетонатори, ручна граната РГД-5, шашки та сигнальні ракети.
  • 12 квітня, в деокупованій Макіївці Луганської області українські правоохоронці виявили схрон зброї та боєприпасів. 
СБУ
російська армія
Чернігівщина
окупанти
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