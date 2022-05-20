Associated Press показала відео парамедика "Тайри", яку окупанти взяли у полон в Маріуполі

Про це йдеться на AP.

Відео було знято у Маріуполі на початку березня до того, як Паєвська потрапила до полону росіян. На записі видно як жінка допомагає українським захисникам та показує наслідки ударів окупантів по Маріуполю.

Також є кадри, як беруть у полон російських військових. Після цього місцеві жителі цікавляться, чи Паєвська лікуватиме їх поранення. Мирні жителі отримують ствердну відповідь.

В агентстві зазначають, що 15 березня співробітник поліції передав відеокарту групі журналістів AP, які знімали війну в Маріуполі.

"Тайра" зв'язалася з ними по рації поліцейського і попросила вивезти відео з міста. На наступний день, 16 березня, вона пропала, пізніше російська пропаганда показала її інтерв'ю в полоні.

За словами журналістів, карта була захована всередині гігієнічного тампона і так проїхала 15 російських блокпостів. На ній 256 ГБ хроніки з коментарями Паєвської.

24 лютого, в перший день повномасштабної війни в Україні, камера зафіксувала, як волонтер намагається перев'язувати відкриту рану на голові українського солдата. Через два дні вона просить колег дати ковдру пораненому російському солдату.

Пізніше тієї ж ночі знято, як медики намагаються врятувати маленьких брата і сестру. Хлопчик помирає, "Тайра" закриває йому очі.

16 березня в полон окупантів потрапила Юлія Паєвська ("Тайра") - волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі. За освітою Юлія Паєвська Тайра - тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик.

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