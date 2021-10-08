Атомна генерація працюватиме на рекордній потужності: Галущенко розповів, як стабілізуватимуть ситуацію з нестачею вугілля в опалювальний сезон

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"У цьому році атомна генерація наша буде працювати на рекордній потужності. Ми плануємо роботу одночасно чотирнадцяти блоків з п'ятнадцяти і у порівнянні з попереднім опалювальним сезоном очікувані обсяги виробництва атомними електростанціями зростуть на 5,5 млрд КВт-год, що зменшує потребу у вугіллі орієнтовно на близько 3 млн тонн", - сказав Галущенко.



Що стосується витрат вугілля, зазначив Галущенко, то протягом опалювального сезону вони очікуються на рівні 15,3 млн тонн. При цьому постачання власного видобутку очікується на рівні більше 9 млн тонн, а законтрактовані обсяги становлять близько 4 млн тонн. Крім того, протягом опалювального сезону очікується додаткове постачання близько 2 млн тонн.



Галущенко додав, що стабілізація фінансової ситуації "Центренерго" дозволить підприємству закупити необхідні обсяги вугілля, зокрема, на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, на початку жовтня половина енергоблоків "Центренерго" не працювала через нестачу вугілля.

Наприкінці серпня міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складає теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку.