Атомна генерація працюватиме на рекордній потужності: Галущенко розповів, як стабілізуватимуть ситуацію з нестачею вугілля в опалювальний сезон
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, очікуване виробництво електроенергії атомними електростанціями дозволить зменшити потребу у вугіллі на близько 3 млн тонн
Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"У цьому році атомна генерація наша буде працювати на рекордній потужності. Ми плануємо роботу одночасно чотирнадцяти блоків з п'ятнадцяти і у порівнянні з попереднім опалювальним сезоном очікувані обсяги виробництва атомними електростанціями зростуть на 5,5 млрд КВт-год, що зменшує потребу у вугіллі орієнтовно на близько 3 млн тонн", - сказав Галущенко.
Що стосується витрат вугілля, зазначив Галущенко, то протягом опалювального сезону вони очікуються на рівні 15,3 млн тонн. При цьому постачання власного видобутку очікується на рівні більше 9 млн тонн, а законтрактовані обсяги становлять близько 4 млн тонн. Крім того, протягом опалювального сезону очікується додаткове постачання близько 2 млн тонн.
Галущенко додав, що стабілізація фінансової ситуації "Центренерго" дозволить підприємству закупити необхідні обсяги вугілля, зокрема, на зовнішніх ринках.
- Нагадаємо, на початку жовтня половина енергоблоків "Центренерго" не працювала через нестачу вугілля.
- Наприкінці серпня міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складає теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе