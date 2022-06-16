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Головна війна з Росією Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла, 7 людей поранено, рятувальна операція триває

Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла, 7 людей поранено, рятувальна операція триває

16 червня, 2022 четвер
20:33
війна з Росією авіаудар, рятувальна операція, ДСНС, Луганська область, Лисичанськ

Кількість загиблих унаслідок авіаудару, який Росія 16 червня завдала по Лисичанську, зросла до чотирьох людей

Про це повідомив у Facebook очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до чотирьох. Рятувальники продовжують розбирати завали Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено. Рятувальна операція продовжується", - розповів Гайдай.

Крім того, окупанти обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі.

"Ймовірно, під завалами знаходяться люди. Пошуково-рятувальні роботи там теж тривають", - повідомив Гайдай.

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Лисичанськ
мирні жителі
авіаудар
цивільні
Сергій Гайдай
Луганска область
воєнні злочини Росії
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