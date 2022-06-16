Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла, 7 людей поранено, рятувальна операція триває
Кількість загиблих унаслідок авіаудару, який Росія 16 червня завдала по Лисичанську, зросла до чотирьох людей
Про це повідомив у Facebook очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до чотирьох. Рятувальники продовжують розбирати завали Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено. Рятувальна операція продовжується", - розповів Гайдай.
Крім того, окупанти обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі.
"Ймовірно, під завалами знаходяться люди. Пошуково-рятувальні роботи там теж тривають", - повідомив Гайдай.
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