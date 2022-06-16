Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла, 7 людей поранено, рятувальна операція триває

Про це повідомив у Facebook очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до чотирьох. Рятувальники продовжують розбирати завали Вдень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранено. Рятувальна операція продовжується", - розповів Гайдай.

Крім того, окупанти обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі.

"Ймовірно, під завалами знаходяться люди. Пошуково-рятувальні роботи там теж тривають", - повідомив Гайдай.

Раніше Гайдай повідомив про трьох загиблих і 7 поранених унаслідок авіаудару по Лисичанську 16 червня.

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