Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через масштабну війну проти України та удари по цивільних
У МЗС Австрії засудили війну Росії проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, у зв’язку з чим викликали посла РФ до австрійського МЗС вже 10 разів
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Австрії, передає Укрінформ.
"Австрія неодноразово займала чітку позицію і засуджувала незаконну, невиправдану і неспровоковану російську агресивну війну проти України на всіх політичних рівнях, востаннє - 29 грудня. Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами", - висловились у МЗС країни.
У відомстві додали, що продовжуватимуть рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України стільки, скільки буде потрібно.
"З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний вже понад 10 разів. Ми, звісно, залишаємо за собою право на подальші виклики (посла - ред.)", - розповіли в МЗС щодо імовірного виклику російського посла для висловлення протесту у зв’язку з ракетним тероризмом РФ.
У заяві також наголосили, що Австрія "підтримала і приєдналася до всіх 12 пакетів санкцій ЄС від початку війни", і країна "готова вжити подальших заходів у майбутньому, зокрема щоб якомога краще запобігти обходу санкцій і закрити лазівки".
Зовнішньополітичне відомство країни нагадало про "важливий і всебічний внесок" Австрії у підтримку України "та особливо постраждалих сусідніх країн": "На сьогодні на двосторонній основі було надано понад 206 млн євро державної фінансової та гуманітарної допомоги".
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