Бабак Тимко III з Харківщини спрогнозував, якою буде весна, та обрав "страву-антистрес" для українців

Про це пише Суспільне.



"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", - розповіла співорганізаторка Дня бабака Надія Токарська.



За її словами, весна настане за розкладом, але буде досить прохолодною.



Також Тимку III запропонували визначити найкращу "страву-антистрес для українців". Він обрав сало з чорним хлібом, часником та зеленню. Борщ із пампушками й вареники з цибулею бабак проігнорував.



"Ідея цього свята залишається незмінною - привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу. 18-й раз ми на цьому місці, я сподіваюся, що ми зберемося тут і вдвадцяте, і вп'ятдесяте. Будуть нові люди", - пояснила співорганізаторка заходу Людмила Доля.



За словами біолога Дмитра Бабака, життя українців, як і бабаків, пов'язане зі степом.



"Бабак - це тварина, яка живе у степу, живиться травами, поруч зі своєю норою та ховається у норі, зимує у норі. І він такий кругленький і маленький, тому що має набрати жиру, щоб перезимувати. І він такий пухнастий, щоб не бруднився, коли переміщується. Ми також живемо у степу. Наш народ, наша культура пов'язані зі степом. І слід степу в нас, не у будові та фізіології, а у поведінці. Ми зараз на Слобідській Україні, це лісостеп, де завжди можна було займатися землеробством, осілим, лісовим, але сюди могли легко приходити представники культур кочових", - повідомив він.

День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом Харківської області започаткували у 2004 році вчені на чолі з професором Віктором Токарським. Упродовж цих років про прихід весни повідомляли три бабаки. Науковці не стежили за збігами з прогнозами науковців.

На Зарківщині мешкає 5-18 тис. бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту цих тварин. У 2021 році передбачення Тимка не справдилося, однак бабаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.

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